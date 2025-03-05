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Ekonomi
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 | Kübra Çelepi

Taşıt kredisi faiz oranları yüzde 3 seviyesine düştü! Geri ödeme planları ve taksit tutarları değişti

İkinci el ve sıfır araç almak isteyenler için beklenen haber geldi. Taşıt kredisi faiz oranları geriledi. Araba sahibi olmayı planlayanlar için faiz oranları yüzde 3 seviyesine kadar düştü. Merkez Bankası faiz indirimi beklentileri kredi oranları üzerinde etkili olmayı sürdürüyor. İşte 250 bin TL taşıt kredisi için 12, 24, 36 ve 48 ay vadeli geri ödeme planları ve taksit tutarları.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
05.03.2025
saat ikonu 11:32
|
GÜNCELLEME:
05.03.2025
saat ikonu 12:29

Araç sahibi olmak isteyenler için kritik bir gelişme yaşandı. Faiz indirimi beklentileri taşıt kredilerinin gerilemesine neden oldu. 250 bin TL'lik taşıt kredisi için 12, 24, 36 ve 48 ay vadeli geri ödeme planı yeniden belirlendi. Daha düşük faizlerden faydalanmak isteyen tüketiciler de kısa vadeli kredi seçeneklerine yöneldi.

TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARI DEĞİŞTİ

Geçtiğimiz hafta yüzde 3,45 seviyesinde olan taşıt kredisi faiz oranları, Merkez'in faiz indirimine gitmesi beklentileriyle geriledi. Merkez Bankası 6 Mart Perşembe günü faiz kararını verecek. Faiz indiriminin fiyatlandığı piyasalarda kredilerin de geri çekilmesi bekleniyor. Beklentiler ışığında bu hafta yüzde 3 seviyesine kadar gerileyen taşıt kredisi faiz oranları araç sahibi olmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor.

ARAÇ KREDİSİ GERİ ÖDEME PLANLARI YENİDEN BELİRLENDİ

250 bin TL’lik taşıt kredisi için 12, 24, 36 ve 48 ay vadeli geri ödeme planları şöyle;

250 BİN TL /12 AY GERİ ÖDEME

  • Akbank Faiz Oranı: 3,70
  • Aylık taksit: 27.904,90 TL
  • Toplam geri ödeme: 336.296 TL
  • Garanti BBVA Faiz Oranı: Yüzde 3,59
  • Aylık taksit: 27.679,09 TL
  • Toplam geri ödeme: 333.399 TL
  • Albaraka Faiz Oranı: Yüzde 3,55
  • Aylık taksit: 27.597,21 TL
  • Toplam geri ödeme: 331.179 TL
  • Kuveyt Türk (En Düşük Oran): Yüzde 3,10
  • Aylık taksit: 26.684,43 TL
  • Toplam geri ödeme: 321.650 TL
  • Vakıf Katılım Faiz Oranı: Yüzde 3,54
  • Aylık taksit: 27.576,75 TL
  • Toplam geri ödeme: 332.171 TL
  • Türkiye Finans Faiz Oranı: Yüzde 3,62
  • Aylık taksit: 27.740,59 TL
  • Toplam geri ödeme: 334.137 TL
  • İş Bankası Faiz Oranı: Yüzde 3,75
  • Aylık taksit: 28.007,85 TL
  • Toplam geri ödeme: 337.344 TL
  • TEB Faiz Oranı: 3,49
  • Aylık taksit: 27.474,61 TL
  • Toplam geri ödeme: 330.945 TL

250 BİN TL /24 AY GERİ ÖDEME

  • Akbank Faiz Oranı: 3,65
  • Aylık taksit: 17.670,96 TL
  • Toplam geri ödeme: 425.540 TL
  • Garanti BBVA Faiz Oranı: Yüzde 3,49
  • Aylık taksit: 17.310,50 TL
  • Toplam geri ödeme: 416.702 TL
  • Albaraka Faiz Oranı: Yüzde 3,40
  • Aylık taksit: 17.109,33 TL
  • Toplam geri ödeme: 410.636 TL
  • Kuveyt Türk (En Düşük Oran): Yüzde 3,10
  • Aylık taksit: 16.447,11 TL
  • Toplam geri ödeme: 396.168 TL
  • Vakıf Katılım Faiz Oranı: Yüzde 3,54
  • Aylık taksit: 17.422,76 TL
  • Toplam geri ödeme: 419.396 TL
  • Türkiye Finans Faiz Oranı: Yüzde 3,48
  • Aylık taksit: 17.288,09 TL
  • Toplam geri ödeme: 416.164 TL
  • İş Bankası Faiz Oranı: Yüzde 3,55
  • Aylık taksit: 17.445,25 TL
  • Toplam geri ödeme: 419.936 TL
  • TEB Faiz Oranı: 3,49
  • Aylık taksit: 17.310,50 TL
  • Toplam geri ödeme: 416.702 TL

250 BİN TL /36 AY GERİ ÖDEME

  • Akbank Faiz Oranı: 3,45
  • Aylık taksit: 14.123,15 TL
  • Toplam geri ödeme: 509.870 TL
  • Garanti BBVA Faiz Oranı: Yüzde 3,39
  • Aylık taksit: 13.976,39 TL
  • Toplam geri ödeme: 504.400 TL
  • Albaraka Faiz Oranı: Yüzde 3,40
  • Aylık taksit: 14.000,80 TL
  • Toplam geri ödeme: 504.041 TL
  • Kuveyt Türk (En Düşük Oran): Yüzde 3,00
  • Aylık taksit: 13.039,21 TL
  • Toplam geri ödeme: 470.849 TL
  • Vakıf Katılım Faiz Oranı: Yüzde 3,54
  • Aylık taksit: 14.344,53 TL
  • Toplam geri ödeme: 517.653 TL
  • Türkiye Finans Faiz Oranı: Yüzde 3,48
  • Aylık taksit: 14.196,77 TL
  • Toplam geri ödeme: 512.333 TL
  • İş Bankası Faiz Oranı: Yüzde 3,55
  • Aylık taksit: 14.369,22 TL
  • Toplam geri ödeme: 518.541 TL
  • TEB Faiz Oranı: 3,49
  • Aylık taksit: 14.221,36 TL
  • Toplam geri ödeme: 513.218 TL

250 BİN TL /48 AY GERİ ÖDEME

  • Akbank Faiz Oranı: 3,45
  • Aylık taksit: 12.766,63 TL
  • Toplam geri ödeme: 614.235 TL
  • Garanti BBVA Faiz Oranı: Yüzde 3,39
  • Aylık taksit: 12.608,38 TL
  • Toplam geri ödeme: 606.452 TL
  • Albaraka Faiz Oranı: Yüzde 3,40
  • Aylık taksit: 12.634,70 TL
  • Toplam geri ödeme: 606.478 TL
  • Kuveyt Türk (En Düşük Oran): Yüzde 3,00
  • Aylık taksit: 11.598,68 TL
  • Toplam geri ödeme: 558.174 TL
  • Vakıf Katılım Faiz Oranı: Yüzde 3,54
  • Aylık taksit: 13.005,39 TL
  • Toplam geri ödeme: 625.508 TL
  • Türkiye Finans Faiz Oranı: Yüzde 3,48
  • Aylık taksit: 12.216,09 TL
  • Toplam geri ödeme: 587.622 TL
  • İş Bankası Faiz Oranı: Yüzde 3,55
  • Aylık taksit: 13.032,02 TL
  • Toplam geri ödeme: 626.786 TL
ETİKETLER
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#taşıt kredisi
#ihtiyaç kredisi
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#Ekonomi
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