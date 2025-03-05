Taşıt kredisi faiz oranları yüzde 3 seviyesine düştü! Geri ödeme planları ve taksit tutarları değişti
İkinci el ve sıfır araç almak isteyenler için beklenen haber geldi. Taşıt kredisi faiz oranları geriledi. Araba sahibi olmayı planlayanlar için faiz oranları yüzde 3 seviyesine kadar düştü. Merkez Bankası faiz indirimi beklentileri kredi oranları üzerinde etkili olmayı sürdürüyor. İşte 250 bin TL taşıt kredisi için 12, 24, 36 ve 48 ay vadeli geri ödeme planları ve taksit tutarları.
Araç sahibi olmak isteyenler için kritik bir gelişme yaşandı. Faiz indirimi beklentileri taşıt kredilerinin gerilemesine neden oldu. 250 bin TL'lik taşıt kredisi için 12, 24, 36 ve 48 ay vadeli geri ödeme planı yeniden belirlendi. Daha düşük faizlerden faydalanmak isteyen tüketiciler de kısa vadeli kredi seçeneklerine yöneldi.
TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARI DEĞİŞTİ
Geçtiğimiz hafta yüzde 3,45 seviyesinde olan taşıt kredisi faiz oranları, Merkez'in faiz indirimine gitmesi beklentileriyle geriledi. Merkez Bankası 6 Mart Perşembe günü faiz kararını verecek. Faiz indiriminin fiyatlandığı piyasalarda kredilerin de geri çekilmesi bekleniyor. Beklentiler ışığında bu hafta yüzde 3 seviyesine kadar gerileyen taşıt kredisi faiz oranları araç sahibi olmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor.
ARAÇ KREDİSİ GERİ ÖDEME PLANLARI YENİDEN BELİRLENDİ
250 bin TL’lik taşıt kredisi için 12, 24, 36 ve 48 ay vadeli geri ödeme planları şöyle;