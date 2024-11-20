Taşıt kredisi faiz oranlarında kasım fırsatı! Araba hayalleri gerçek olacak: İşte 36 ay vadeli 300 bin TL kredinin geri ödemesi

20 Kasım 2024 15:54 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 16:44

Taşıt kredisi faiz oranlarının ne kadar olduğu, araç sahibi olmak isteyen birçok kişinin gündeminde yer alıyor. Sıkı para politikası ile artan faizler nedeniyle otomobil pazarında yaşanan daralma etkisini kaybetmeye başladı. Merkez Bankası'nın enflasyonu düşürmek için uyguladığı sıkı para politikası ile yükselen taşıt kredisi faiz oranları makul seviyelerde seyrediyor. Peki, taşıt kredisi faizleri daha da düşecek mi? İşte 36 ay vadeli 300 bin TL kredinin güncel geri ödemesi

Artan maliyetler ve ekonomik zorluklar, birçok vatandaş için araba sahibi olma hayalini ertelemişti. Otomobil​ almak isteyen vatandaşlar uzun süredir taşıt kredisi​ faiz oranlarını takip etti. Yüksek seyreden faiz oranları nedeniyle vatandaş arabanın yanına bile yanaşamadı. Bankalardan araç piyasasını umutlandıran gelişmeler gelmeye başladı. ARAÇ ALACAK HERKESİ İLGİLENDİRİYOR Taşıt kredisi almak isteyenler uzun süredir yüksek faiz oranlarından şikayetçi. Yüksek maliyetler yüzünden vatandaş otomobile yanaşamıyor. 2023'ün ocak-eylül döneminde otomobil pazarı yüzde 15'e yakın bir daralma yaşadı. Artan faizler ve kredi​ kullanım koşullarının 2022 yılından bu yana güncellenmemesi nedeniyle krediyle araç almak imkânsız hale geldi. TAŞIT KREDİSİ FAİZLERİ DÜŞECEK Mİ? Taşıt kredilerinde faiz düşüşü için ilk sinyal geçtiğimiz ay Merkez Bankası’ndan gelmişti. Yılın son çeyreğinde taşıt kredilerinde sıkılaşmanın sona ereceği ifade edilmişti. Kasım ayı ortalarında bankaların güncel taşıt kredisi faiz oranları vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Günümüzde taşıt/araç kredileri birçok farklı vadede sunuluyor. İşte 2024 yılı kasım ayında bankaların taşıt kredisi teklifleri, güncel faiz oranları ve başvuru süreçleri. KASIM AYI TAŞIT KREDİSİ GÜNCEL ORANLARI 36 ay vadeli 300 bin TL taşıt kredisini faizleri ve geri ödemesi şöyle; ALTERNATİF BANK TAŞIT KREDİSİ Faiz Oranı: %3,59 Aylık Taksit: 17.361,80 TL Toplam Ödeme: 626.524 TL KUVEYT TÜRK ARAÇ FİNANSMANI Kâr Payı Oranı: %3,72 Aylık Taksit: 17.750,09 TL Toplam Ödeme: 640.728 TL ALBARAKA TÜRK ARAÇ FİNANSMANI Kâr Payı Oranı: %3,79 Aylık Taksit: 17.960,66 TL Toplam Ödeme: 646.598 TL AKBANK TAŞIT KREDİSİ Faiz Oranı: %3,85 Aylık Taksit: 18.141,98 TL Toplam Ödeme: 654.836 TL VAKIF KATILIM 3 AY ERTELEMELİ TAŞIT KREDİSİ Faiz Oranı: %3,89 Aylık Taksit: 18.263,28 TL Toplam Ödeme: 658.978 TL GARANTİ BBVA TAŞIT KREDİSİ Faiz Oranı: %3,99 Aylık Taksit: 18.567,98 TL Toplam Ödeme: 669.947 TL TEB TAŞIT KREDİSİ Faiz Oranı: %4,19 Aylık Taksit: 19.183,46 TL Toplam Ödeme: 692.104 TL ZİRAAT KATILIM TAŞIT FİNANSMANI Kâr Payı Oranı: %4,49 Aylık Taksit: 20.121,40 TL Toplam Ödeme: 725.870 TL ZİRAAT BANKASI TAŞIT KREDİSİ Faiz Oranı: %5,05 Aylık Taksit: 21.916,50 TL Toplam Ödeme: 790.494 TL HALKBANK TAŞIT KREDİSİ Faiz Oranı: %5,09 Aylık Taksit: 22.046,80 TL Toplam Ödeme: 795.184 TL ANADOLUBANK TAŞIT KREDİSİ Faiz Oranı: %5,30 Aylık Taksit: 22.735,21 TL Toplam Ödeme: 819.967 TL ŞEKERBANK TAŞIT KREDİSİ Faiz Oranı: %6,21 Aylık Taksit: 25.795,62 TL Toplam Ödeme: 930.142 TL TAŞIT KREDİSİ BAŞVURUSUNDA İSTENEN BELGELER Taşıt kredisi başvuru formu

Nüfus cüzdanı ya da sürücü belgesinin aslı ve fotokopisi

Gelir durumunu gösterir belge

0 km araçlar için alacağınız taşıta ait proforma faturası

2.el taşıtlar için satışı yapan kişiye ait son motorlu araç tescil ve trafik belgesi İlgili Haberler Bankalar yeni yıl zamlarını öne çekti: Emekli promosyon yarışı alevlendi! Çift promosyon kampanyası mı başlıyor?