Taşıt kredisi faizleri değişti: 250 bin TL çeksem ne kadar öderim? İşte geri ödeme planı

Araç sahibi olmak isteyenler için en merak edilen konulardan biri, en avantajlı taşıt kredisi seçenekleri oldu. Faiz oranlarındaki artış kredilere de yansırken, şu anda en düşük taşıt kredisi faizi yüzde 3,45 seviyesinde bulunuyor. Peki, 12 ay vadeli 250 bin TL’lik bir kredi için aylık taksit ve toplam geri ödeme ne kadar oluyor? İşte rakamlarla güncel tablo…