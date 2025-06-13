Taşıt kredisi faizleri değişti: 250 bin TL çeksem ne kadar öderim? İşte geri ödeme planı

Araç sahibi olmak isteyenler için en merak edilen konulardan biri, en avantajlı taşıt kredisi seçenekleri oldu. Faiz oranlarındaki artış kredilere de yansırken, şu anda en düşük taşıt kredisi faizi yüzde 3,45 seviyesinde bulunuyor. Peki, 12 ay vadeli 250 bin TL’lik bir kredi için aylık taksit ve toplam geri ödeme ne kadar oluyor? İşte rakamlarla güncel tablo…
Araba sahibi olma hayali kuran binlerce vatandaş, son dönemde taşıt kredisi arayışına girdi. Özellikle ikinci el ve sıfır araç piyasasında fiyatların yüksek seyretmesi, bankalardan kredi çekme ihtiyacını da beraberinde getirdi. En uygun faiz oranlarını sunan bankalar, otomobil alıcılarının radarına girdi.
Faizlerin yüksek seyri taşıt kredisi faizlerine de yansıdı. Şu an piyasada sunulan en düşük faiz oranı yüzde 3,45 seviyesinde bulunuyor. Bu durum, kredi maliyetlerini doğrudan etkilerken, vatandaşlar da ödeme planlarını dikkatle inceliyor.
Örneğin, 250 bin TL’lik bir taşıt kredisi için aylık faiz oranı yüzde 3,45 üzerinden 12 ay vade seçildiğinde, aylık taksit ödemesi yaklaşık 27.393 TL civarında oluyor. Toplam geri ödeme tutarı ise 330.153TL’yi bulabiliyor.
İşte 12 ay vadeli 250 bin TL taşıt kredisinin aylık taksit tutarları ve toplam geri ödemesi:
Faiz Oranı: %3,85
Aylık Taksit: 28.214,31TL
Toplam Ödeme: 340.009TL
Faiz Oranı: %4,10
Aylık Taksit: 28.733,74TL
Toplam Ödeme: 346.054TL
Faiz Oranı: %3,89
Aylık Taksit: 28.297,10TL
Toplam Ödeme: 340.815TL
Faiz Oranı: %4,15
Aylık Taksit: 28.838,19TL
Toplam Ödeme: 347.308TL
Faiz Oranı: %3,55
Aylık Taksit: 27.597,21TL
Toplam Ödeme: 332.416TL
Faiz Oranı: %3,89
Aylık Taksit: 28.297,10TL
Toplam Ödeme: 340.815TL
Faiz Oranı: %5,09
Aylık Taksit: 30.836,12TL
Toplam Ödeme: 371.283TL
Faiz Oranı: %4,79
Aylık Taksit: 30.191,47TL
Toplam Ödeme: 363.547TL
Faiz Oranı: %3,45
Aylık Taksit: 27.393,03TL
Toplam Ödeme: 330.153TL
Faiz Oranı: %3,50
Aylık Taksit: 27.495,02TL
Toplam Ödeme: 331.377TL
Faiz Oranı: %5,30
Aylık Taksit: 31.291,23TL
Toplam Ödeme: 376.744TL