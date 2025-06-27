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Ekonomi
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 | İrem Çınar

Taşıt kredisi faizleri değişti: 400 bin TL çeksem ne kadar öderim? İşte geri ödeme planı

Araç sahibi olmak isteyenler için en merak edilen konulardan biri, en avantajlı taşıt kredisi seçenekleri oldu. Faiz oranlarındaki artış kredilere de yansırken, şu anda en düşük taşıt kredisi faizi yüzde 3,45 seviyesinde bulunuyor. Peki, 12 ay vadeli 400 bin TL’lik bir kredi için aylık taksit ve toplam geri ödeme ne kadar oluyor? İşte rakamlarla güncel tablo…

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KAYNAK:
Irem Çınar
|
GİRİŞ:
27.06.2025
saat ikonu 15:56
|
GÜNCELLEME:
27.06.2025
saat ikonu 15:56

Araç sahibi olmak isteyen binlerce vatandaş, artan otomobil fiyatları nedeniyle gözünü bankaların taşıt kredilerine çevirdi. Hem sıfır hem de ikinci el araç piyasasında fiyatların yükselmesi, nakit alımı zorlaştırırken, kredi kullanımını da artırdı.

FAİZLERDEKİ ARTIŞ TAŞIT KREDİSİNİ DE VURDU

Bankalar, taşıt kredisi almak isteyen tüketicilere çeşitli seçenekler sunsa da, yükselen faiz oranları nedeniyle kredi maliyetleri ciddi şekilde arttı. Şu an için piyasada sunulan en düşük taşıt kredisi faiz oranı yüzde 3,45 seviyelerinde. Bu oran, kredi kullanmak isteyenlerin ödeme planlarını yeniden gözden geçirmesine neden oluyor.

Taşıt kredisi faizleri değişti: 400 bin TL çeksem ne kadar öderim? İşte geri ödeme planı

400 BİN TL KREDİ ÇEKEN NE KADAR GERİ ÖDÜYOR?

Örneğin, 12 ay vadeli 400 bin TL tutarında bir taşıt kredisi çeken bir kişinin aylık taksit ödemesi yaklaşık 43.828 TL’ye denk geliyor. Yıl sonunda toplam geri ödeme tutarı ise 528.246 TL'ye ulaşıyor. Bu da kredi çeken kişinin, anaparaya ek olarak yaklaşık 128 bin TL faiz ödemesi anlamına geliyor.

Uzmanlar, araç alımı öncesinde detaylı maliyet hesaplaması yapılmasını ve ödeme planlarının gelirle uyumlu olacak şekilde düzenlenmesini tavsiye ediyor.

İşte 12 ay vadeli 400 bin TL taşıt kredisinin aylık taksit tutarları ve toplam geri ödemesi:

AKBANK

Faiz Oranı: %3,85
Aylık Taksit: 45.142,89TL
Toplam Ödeme: 544.014TL

İŞ BANKASI

Faiz Oranı: %4,10
Aylık Taksit: 45.973,99TL
Toplam Ödeme: 553.687TL

Taşıt kredisi faizleri değişti: 400 bin TL çeksem ne kadar öderim? İşte geri ödeme planı

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: %3,79
Aylık Taksit: 44.944,55TL
Toplam Ödeme: 541.334TL

TÜRKİYE FİNANS

Faiz Oranı: %4,15

Aylık Taksit: 46.141,10TL

Toplam Ödeme: 555.693TL

Taşıt kredisi faizleri değişti: 400 bin TL çeksem ne kadar öderim? İşte geri ödeme planı

VAKIF KATILIM (3 Ay Ertelemeli Taşıt Finansmanı)

Faiz Oranı: %3,75
Aylık Taksit: 44.812,56TL
Toplam Ödeme: 539.750TL

TEB

Faiz Oranı: %3,89
Aylık Taksit: 45.275,36TL
Toplam Ödeme: 545.304TL

Taşıt kredisi faizleri değişti: 400 bin TL çeksem ne kadar öderim? İşte geri ödeme planı

HALKBANK

Faiz Oranı: %5,09
Aylık Taksit: 49.337,79TL
Toplam Ödeme: 594.053TL

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı: %4,79
Aylık Taksit: 48.306,35TL
Toplam Ödeme: 581.676TL

Taşıt kredisi faizleri değişti: 400 bin TL çeksem ne kadar öderim? İşte geri ödeme planı

KUVEYTTÜRK

Faiz Oranı: %3,45

Aylık Taksit: 43.828,84TL
Toplam Ödeme: 528.246TL

DÜNYA KATILIM

Faiz Oranı: %3,50

Aylık Taksit: 43.992,03TL

Toplam Ödeme: 530.204TL

ANADOLUBANK

Faiz Oranı: %5,30

Aylık Taksit: 50.065,97TL

Toplam Ödeme: 602.791TL

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Sıkça Sorulan Sorular

Araç kredisi ödenmezse ne olur?
Taşıt kredilerinde, borcun tamamı ödenene kadar ruhsat üzerine banka lehine tedbir konuluyor. Borcun bu süre zarfında ödenmemesi ile banka bu hakkını yürürlüğe koyma hakkını elde ediyor. Araç hakkında yakalama kararı çıkarılıp, araç görüldüğü yerde trafikten çekiliyor.
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#faiz oranları
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#otomobil fiyatları
#nakit
#Araç Alımı
#Ekonomi
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