Taşıt kredisi faizleri değişti: 400 bin TL çeksem ne kadar öderim? İşte geri ödeme planı

Araç sahibi olmak isteyenler için en merak edilen konulardan biri, en avantajlı taşıt kredisi seçenekleri oldu. Faiz oranlarındaki artış kredilere de yansırken, şu anda en düşük taşıt kredisi faizi yüzde 3,45 seviyesinde bulunuyor. Peki, 12 ay vadeli 400 bin TL’lik bir kredi için aylık taksit ve toplam geri ödeme ne kadar oluyor? İşte rakamlarla güncel tablo…
Araç sahibi olmak isteyen binlerce vatandaş, artan otomobil fiyatları nedeniyle gözünü bankaların taşıt kredilerine çevirdi. Hem sıfır hem de ikinci el araç piyasasında fiyatların yükselmesi, nakit alımı zorlaştırırken, kredi kullanımını da artırdı.
Bankalar, taşıt kredisi almak isteyen tüketicilere çeşitli seçenekler sunsa da, yükselen faiz oranları nedeniyle kredi maliyetleri ciddi şekilde arttı. Şu an için piyasada sunulan en düşük taşıt kredisi faiz oranı yüzde 3,45 seviyelerinde. Bu oran, kredi kullanmak isteyenlerin ödeme planlarını yeniden gözden geçirmesine neden oluyor.
Örneğin, 12 ay vadeli 400 bin TL tutarında bir taşıt kredisi çeken bir kişinin aylık taksit ödemesi yaklaşık 43.828 TL’ye denk geliyor. Yıl sonunda toplam geri ödeme tutarı ise 528.246 TL'ye ulaşıyor. Bu da kredi çeken kişinin, anaparaya ek olarak yaklaşık 128 bin TL faiz ödemesi anlamına geliyor.
Uzmanlar, araç alımı öncesinde detaylı maliyet hesaplaması yapılmasını ve ödeme planlarının gelirle uyumlu olacak şekilde düzenlenmesini tavsiye ediyor.
İşte 12 ay vadeli 400 bin TL taşıt kredisinin aylık taksit tutarları ve toplam geri ödemesi:
Faiz Oranı: %3,85
Aylık Taksit: 45.142,89TL
Toplam Ödeme: 544.014TL
Faiz Oranı: %4,10
Aylık Taksit: 45.973,99TL
Toplam Ödeme: 553.687TL
Faiz Oranı: %3,79
Aylık Taksit: 44.944,55TL
Toplam Ödeme: 541.334TL
Faiz Oranı: %4,15
Aylık Taksit: 46.141,10TL
Toplam Ödeme: 555.693TL
Faiz Oranı: %3,75
Aylık Taksit: 44.812,56TL
Toplam Ödeme: 539.750TL
Faiz Oranı: %3,89
Aylık Taksit: 45.275,36TL
Toplam Ödeme: 545.304TL
Faiz Oranı: %5,09
Aylık Taksit: 49.337,79TL
Toplam Ödeme: 594.053TL
Faiz Oranı: %4,79
Aylık Taksit: 48.306,35TL
Toplam Ödeme: 581.676TL
Faiz Oranı: %3,45
Aylık Taksit: 43.828,84TL
Toplam Ödeme: 528.246TL
Faiz Oranı: %3,50
Aylık Taksit: 43.992,03TL
Toplam Ödeme: 530.204TL
Faiz Oranı: %5,30
Aylık Taksit: 50.065,97TL
Toplam Ödeme: 602.791TL