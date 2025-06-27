Taşıt kredisi faizleri değişti: 400 bin TL çeksem ne kadar öderim? İşte geri ödeme planı

Araç sahibi olmak isteyenler için en merak edilen konulardan biri, en avantajlı taşıt kredisi seçenekleri oldu. Faiz oranlarındaki artış kredilere de yansırken, şu anda en düşük taşıt kredisi faizi yüzde 3,45 seviyesinde bulunuyor. Peki, 12 ay vadeli 400 bin TL’lik bir kredi için aylık taksit ve toplam geri ödeme ne kadar oluyor? İşte rakamlarla güncel tablo…

Araç sahibi olmak isteyen binlerce vatandaş, artan otomobil fiyatları nedeniyle gözünü bankaların taşıt kredilerine çevirdi. Hem sıfır hem de ikinci el araç piyasasında fiyatların yükselmesi, nakit alımı zorlaştırırken, kredi kullanımını da artırdı.

FAİZLERDEKİ ARTIŞ TAŞIT KREDİSİNİ DE VURDU

Bankalar, taşıt kredisi almak isteyen tüketicilere çeşitli seçenekler sunsa da, yükselen faiz oranları nedeniyle kredi maliyetleri ciddi şekilde arttı. Şu an için piyasada sunulan en düşük taşıt kredisi faiz oranı yüzde 3,45 seviyelerinde. Bu oran, kredi kullanmak isteyenlerin ödeme planlarını yeniden gözden geçirmesine neden oluyor.

400 BİN TL KREDİ ÇEKEN NE KADAR GERİ ÖDÜYOR?

Örneğin, 12 ay vadeli 400 bin TL tutarında bir taşıt kredisi çeken bir kişinin aylık taksit ödemesi yaklaşık 43.828 TL’ye denk geliyor. Yıl sonunda toplam geri ödeme tutarı ise 528.246 TL'ye ulaşıyor. Bu da kredi çeken kişinin, anaparaya ek olarak yaklaşık 128 bin TL faiz ödemesi anlamına geliyor.

Uzmanlar, araç alımı öncesinde detaylı maliyet hesaplaması yapılmasını ve ödeme planlarının gelirle uyumlu olacak şekilde düzenlenmesini tavsiye ediyor.

İşte 12 ay vadeli 400 bin TL taşıt kredisinin aylık taksit tutarları ve toplam geri ödemesi:

AKBANK

Faiz Oranı: %3,85

Aylık Taksit: 45.142,89TL

Toplam Ödeme: 544.014TL

İŞ BANKASI

Faiz Oranı: %4,10

Aylık Taksit: 45.973,99TL

Toplam Ödeme: 553.687TL

GARANTİ BBVA

Faiz Oranı: %3,79

Aylık Taksit: 44.944,55TL

Toplam Ödeme: 541.334TL

TÜRKİYE FİNANS

Faiz Oranı: %4,15

Aylık Taksit: 46.141,10TL

Toplam Ödeme: 555.693TL

VAKIF KATILIM (3 Ay Ertelemeli Taşıt Finansmanı)

Faiz Oranı: %3,75

Aylık Taksit: 44.812,56TL

Toplam Ödeme: 539.750TL

TEB

Faiz Oranı: %3,89

Aylık Taksit: 45.275,36TL

Toplam Ödeme: 545.304TL

HALKBANK

Faiz Oranı: %5,09

Aylık Taksit: 49.337,79TL

Toplam Ödeme: 594.053TL

ZİRAAT BANKASI

Faiz Oranı: %4,79

Aylık Taksit: 48.306,35TL

Toplam Ödeme: 581.676TL

KUVEYTTÜRK

Faiz Oranı: %3,45

Aylık Taksit: 43.828,84TL

Toplam Ödeme: 528.246TL

DÜNYA KATILIM

Faiz Oranı: %3,50

Aylık Taksit: 43.992,03TL

Toplam Ödeme: 530.204TL

ANADOLUBANK

Faiz Oranı: %5,30

Aylık Taksit: 50.065,97TL

Toplam Ödeme: 602.791TL