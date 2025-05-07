Taşıt kredisi faizleri en düşük seviyesinde! 250 bin TL çeksem ne kadar öderim? İşte banka banka yeni güncel tablo

Araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar taşıt kredilerindeki gelişmeleri takip ediyor. Son iki haftalık süreçte, taşıt kredisinde 2025 yılının en düşük seviyeleri görülmeye başlandı. Toplam kredilerin yalnızca yüzde 3'ü taşıt kategorisinde yapıldı. Faiz oranları ise tüm vadelerde yüzde 3,45 bandına sabitlenmiş durumda. Peki, 250 bin TL’lik bir taşıt kredisi için geri ödeme planları nasıl şekilleniyor? En avantajlı kredi hangi bankada? İşte detaylar...

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), Nisan 2025 dönemine ilişkin verilerini yayımladı. Açıklanan bu verilere göre, Ocak-Nisan ayları arasında otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,7 oranında artış göstererek 381 bin 636 adet oldu. Otomobil satışları bu dönemde yüzde 4,9 oranında artarak 309 bin 204 adede yükseldi, hafif ticari araç satışlarında ise yüzde 5,4’lük bir gerileme yaşandı ve 72 bin 432 adede düştü.



OTOMOBİL PAZARI BÜYÜRKEN KREDİLER GERİLİYOR

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, otomobil satışlarındaki artışa rağmen finansman tarafında daralma dikkat çekiyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) verilerine göre, 25 Nisan 2025 haftası itibarıyla otomobil kredilerinin toplam hacmi 64 milyar 39 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki hafta açıklanan 63 milyar 84 milyon TL’lik hacme göre sınırlı bir artışı gösterse de, yıl geneline bakıldığı zaman otomobil kredi hacmi en düşük seviyelerinde seyrediyor.

250 BİN TL KREDİ/12 AY VADE

Finansman Tutarı: 250 bin TL

Finansman Vadesi: 12 ay

Finansman Oranı: %3,45

Aylık Taksit: 27 bin 393 TL

Toplam Geri Ödeme: 330 bin 153 TL



250 BİN TL KREDİ/24 AY VADE

Finansman Tutarı: 250 bin TL

Finansman Vadesi: 24 ay

Finansman Oranı: %3,45

Aylık Taksit: 17 bin 221 TL

Toplam Geri Ödeme: 414 bin 740 TL

250 BİN TL KREDİ/36 AY VADE

Finansman Tutarı: 250 bin TL

Finansman Vadesi: 36 ay

Finansman Oranı: %3,45

Aylık Taksit: 14 bin 123 TL

Toplam Geri Ödeme: 509 bin 870 TL



250 BİN TL KREDİ/48 AY VADE

Finansman Tutarı: 250 bin TL

Finansman Vadesi: 48 ay

Finansman Oranı: %3,45

Aylık Taksit: 12 bin 767 TL

Toplam Geri Ödeme: 614 bin 325 TL