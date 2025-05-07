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 | İrem Çınar

Taşıt kredisi faizleri en düşük seviyesinde! 250 bin TL çeksem ne kadar öderim? İşte banka banka yeni güncel tablo

Araç sahibi olmak isteyen vatandaşlar taşıt kredilerindeki gelişmeleri takip ediyor. Son iki haftalık süreçte, taşıt kredisinde 2025 yılının en düşük seviyeleri görülmeye başlandı. Toplam kredilerin yalnızca yüzde 3'ü taşıt kategorisinde yapıldı. Faiz oranları ise tüm vadelerde yüzde 3,45 bandına sabitlenmiş durumda. Peki, 250 bin TL’lik bir taşıt kredisi için geri ödeme planları nasıl şekilleniyor? En avantajlı kredi hangi bankada? İşte detaylar...

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KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
07.05.2025
saat ikonu 11:58
|
GÜNCELLEME:
07.05.2025
saat ikonu 12:02

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), Nisan 2025 dönemine ilişkin verilerini yayımladı. Açıklanan bu verilere göre, Ocak-Nisan ayları arasında otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,7 oranında artış göstererek 381 bin 636 adet oldu. Otomobil satışları bu dönemde yüzde 4,9 oranında artarak 309 bin 204 adede yükseldi, hafif ticari araç satışlarında ise yüzde 5,4’lük bir gerileme yaşandı ve 72 bin 432 adede düştü.

OTOMOBİL PAZARI BÜYÜRKEN KREDİLER GERİLİYOR

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, otomobil satışlarındaki artışa rağmen finansman tarafında daralma dikkat çekiyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) verilerine göre, 25 Nisan 2025 haftası itibarıyla otomobil kredilerinin toplam hacmi 64 milyar 39 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Bu rakam, bir önceki hafta açıklanan 63 milyar 84 milyon TL’lik hacme göre sınırlı bir artışı gösterse de, yıl geneline bakıldığı zaman otomobil kredi hacmi en düşük seviyelerinde seyrediyor.

Taşıt kredisi faizleri en düşük seviyesinde! 250 bin TL çeksem ne kadar öderim? İşte banka banka yeni güncel tablo

250 BİN TL KREDİ/12 AY VADE
Finansman Tutarı: 250 bin TL
Finansman Vadesi: 12 ay
Finansman Oranı: %3,45
Aylık Taksit: 27 bin 393 TL
Toplam Geri Ödeme: 330 bin 153 TL

250 BİN TL KREDİ/24 AY VADE
Finansman Tutarı: 250 bin TL
Finansman Vadesi: 24 ay
Finansman Oranı: %3,45
Aylık Taksit: 17 bin 221 TL
Toplam Geri Ödeme: 414 bin 740 TL

Taşıt kredisi faizleri en düşük seviyesinde! 250 bin TL çeksem ne kadar öderim? İşte banka banka yeni güncel tablo

250 BİN TL KREDİ/36 AY VADE
Finansman Tutarı: 250 bin TL
Finansman Vadesi: 36 ay
Finansman Oranı: %3,45
Aylık Taksit: 14 bin 123 TL
Toplam Geri Ödeme: 509 bin 870 TL

250 BİN TL KREDİ/48 AY VADE
Finansman Tutarı: 250 bin TL
Finansman Vadesi: 48 ay
Finansman Oranı: %3,45
Aylık Taksit: 12 bin 767 TL
Toplam Geri Ödeme: 614 bin 325 TL

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Sıkça Sorulan Sorular

2 el taşıt kredisi şartları kaç yaşa kadar verilir?
Bireysel amaçlı 2. El araç alımlarında araç yaşı ve kredi vadesi toplamı en fazla 144 ay (12 yıl) olup araç yaşı en fazla 10 yaş olabilir. Örneğin; 9 yaşındaki bir araç için en fazla 36 ay vade kullanabilirsiniz. 11 yaşındaki araç için kredi kullandırımı yapılamaz.
ETİKETLER
#faiz oranları
#Kredi Faiz Oranları
#taşt kredisi
#Ekonomi
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