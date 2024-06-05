Tatilciler dikkat: Günübirlik kiralıklar için sıkı denetim başladı!
Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
05 Haziran 2024 22:13 - Güncelleme : 05 Haziran 2024 22:43
Günübirlik kiralanan yerler için kontrolü sıkılaştırma kararı sonrası Antalya'da ekipler harekete geçirdi. Kayıtsız işlem yapanlara ceza yağdı.
Antalya'da 56 ekip ve 127 personelle kent genelinde faaliyet gösteren günübirlik kiralanan yerlere yönelik denetimler başladı.
627 işletmenin denetlendiği çalışmada günübirlik konaklama yeri kontrol edilerek, anlık veri göndermediği tespit edilen 8 işletmeye “konaklama kaydı yapmamaktan”, 2 konaklama tesisine “çalışan kaydı yapmamaktan”, kayıt dışı günübirlik kiralama yaptırdığı tespit edilen 4 şahsa ise “kayıt dışı kiralama yaptırmaktan” cezai işlem uygulandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı