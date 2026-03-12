Menü Kapat
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Tatile gidecekler dikkat! Bayram ve ara tatil birleşti: Otobüs bileti satışları patladı

Mart 12, 2026 12:16
1
otobüs bileti satışı

Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Genel Başkanı Mustafa Yıldırım, Ramazan Bayramı'nın okulların ara tatiline denk gelmesi ve havaların ısınması dolayısıyla otobüs seferlerinde hareketliliğin başladığını belirterek, "14 Mart itibarıyla 12 bin ek otobüs biletini satışa sunmayı planlıyoruz. Böylece tatil süresince ek seferlerle birlikte 8 milyona yakın yolcu taşımayı hedefliyoruz." dedi.

2
Ramazan Bayramı tatili dönemindeki otobüs seferleri

TOBB Kara Yolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclis Başkanlığı görevini de yürüten Yıldırım, Ramazan Bayramı tatili dönemindeki otobüs seferlerine ilişkin bilgi verdi.
 

3
otobüs sefer sayısı

Türkiye genelinde 343 otobüs firmasının 8 bin otobüsle hizmet verdiğini aktaran Yıldırım, normal günlerde 22 bin olan otobüs sefer sayısının, bayram ve tatil dönemi gibi özel günlerde 27 bine kadar çıktığını söyledi.
 

4
şehirler arası otobüs firmalarına bayram tatili süresi

Yıldırım, 2025-2026 eğitim öğretim dönemi ara tatilinin Ramazan Bayramı'na denk gelmesi ve havaların ısınması dolayısıyla tatil süresinin 9 güne çıktığını belirterek, şöyle konuştu:

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca şehirler arası otobüs firmalarına bayram tatili süresince B2 ve D2 belgelerine kayıtlı otobüsleri de kullanma izni verilmesiyle, 14 Mart itibarıyla 12 bin ek otobüs bileti de satışa sunmayı planlıyoruz. Böylece tatil süresince ek seferlerle birlikte 8 milyona yakın yolcu taşımayı hedefliyoruz."
 

5
Bayram tatili dolayısıyla otobüs seferleri

OTOBÜS TALEBİ YÜKSELDİ

Yıldırım, özellikle tatil yörelerine yönelik otobüs seferlerine talebin arttığını, aynı zamanda bayram tatilini memleketlerinde geçirmek isteyenlerin de bulunduğunu dile getirerek, "Bu bayram Türkiye'nin her yerine yönelik yoğun talep alıyoruz. Bayram tatili dolayısıyla otobüs seferlerinde hareketlilik bugün itibarıyla başladı. Bayramın birinci ve ikinci gününde yoğunluk bulunmazken, diğer günlerde yoğunluk var." ifadelerini kullandı.
 

6
bayram tatili otobüs bileti

BİLET ALACAKLAR AMAN DİKKAT!

Tatil süresince yollarda yoğunluk yaşanacağına işaret eden Yıldırım, başta otobüs sürücüleri olmak üzere trafiğe çıkan herkesin daha dikkatli olması gerektiğini söyledi.

 

7
otobüs kazaları

Yıldırım, yoğun dönemlerde zaman zaman otobüs kazaları yaşandığına dikkati çekerek, sürücülerin yorgun, uykusuz ve bakımsız araçlarla yola çıkmasının önüne geçildiğinde bu riskin azalacağını bildirdi.
 

8
Seyahat edecek vatandaşlar

Seyahat edecek vatandaşların emniyet kemeri takma konusunda özen göstermesi gerektiğini ifade eden Yıldırım, bunun aynı zamanda yasal zorunluluk olduğunu kaydetti.
 

