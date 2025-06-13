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 | Bengü Sarıkuş

Tavuk eti üretimi nisanda yıllık bazda yüzde 23,5 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı. Tavuk eti üretimi 237 bin 567 ton, tavuk yumurtası üretimi 1,55 milyar adet olarak gerçekleşti.

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Tavuk eti üretimi nisanda yıllık bazda yüzde 23,5 arttı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
13.06.2025
saat ikonu 12:15
|
GÜNCELLEME:
13.06.2025
saat ikonu 12:15

Türkiye genelinde tavuk eti üretimi, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,5 artarak 237 bin 567 tona yükselirken, tavuk yumurtası üretimi yüzde 9,1 azalışla 1 milyar 551 milyon 765 bine geriledi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı.

Tavuk eti üretimi nisanda yıllık bazda yüzde 23,5 arttı


Buna göre, nisanda 237 bin 567 ton tavuk eti üretimi yapıldı. Üretim, yıllık bazda yüzde 23,5, aylık bazda yüzde 2,6 artış gösterdi.

Tavuk yumurtası üretimi nisanda aylık bazda yüzde 5, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,1 düştü. Bu dönemde 1 milyar 551 milyon 765 bin tavuk yumurtası üretildi.

Tavuk eti üretimi nisanda yıllık bazda yüzde 23,5 arttı


Söz konusu dönemde kesilen tavuk sayısı, yıllık bazda yüzde 20,7 artışla 127 milyon 597 bin olarak kayıtlara geçti.

Ocak-nisanda geçen yılın aynı dönemine kıyasla tavuk yumurtası üretimi yüzde 9,7 azalırken, kesilen tavuk sayısı yüzde 11,5, tavuk eti üretimi yüzde 14,8 arttı.

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ETİKETLER
#türkiye
#tüik
#hayvancılık
#istatistik
#Tavuk Eti Üretimi
#Tavuk Yumurtası
#Kümes Hayvancılığı
#Ekonomi
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