Tavuk ve yumurta üretiminde artış: Kümes hayvancılığı patlama yaptı! Fiyatlar düşecek mi?

14 Kasım 2024 11:15 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 11:26

TÜİK 2024 yılı eylül ayı kümes hayvancılığı üretim istatistiklerini paylaştı. Tavuk eti üretimi 214 bin 116 ton, tavuk yumurtası üretimi 1,83 milyar adet olarak gerçekleşti. Yaşanan bu artışla beraber tavuk eti ve yumurta fiyatların düşüp düşmeyeceği merak konusu oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayı Kümes Hayvancılığı Üretimi verilerini açıkladı. Tavuk ve yumurta üretiminde artış yaşandı. Açıklanan verilere göre, eylül ayında kümes hayvancılığı üretiminde gözlemlenen artışın fiyatlara etki etmesi bekleniyor.

TAVUK VE YUMURTA ÜRETİMİ YÜKSELDİ

Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 4,1 arttı, kesilen tavuk sayısı yüzde 10,0 arttı, tavuk eti üretimi yüzde 11,8 arttı, hindi eti üretimi yüzde 16,7 arttı.

Ocak-Eylül döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 4,8 arttı, kesilen tavuk sayısı yüzde 6,9 arttı, tavuk eti üretimi yüzde 6,3 arttı, hindi eti üretimi yüzde 17,1 arttı.

Bir önceki ay 1 milyar 808 milyon 368 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi eylül ayında yüzde 1,1 oranında artarak 1 milyar 828 milyon 30 bin adet oldu.

TAVUK ETİ VE YUMURTA FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Et, süt ve yumurta üretiminde yüzde 15’e varan artışla beraber tavuk eti ve yumurta fiyatlarında geri çekilme beklentisi oluştu. TÜİK verilerine göre et, süt ve yumurta üretiminde eylül ayında olumlu bir tablo ortaya çıkardı.