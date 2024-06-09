TBMM'de doğum borçlanması teklifi! Çalışan milyonlarca kadını ilgilendiriyor

09 Haziran 2024 10:28 - Güncelleme : 09 Haziran 2024 10:29

Türkiye’de genç nüfusun yıldan yıla azalması ve doğu oranlarının düşmesi nüfusun kendini yenileyememesi sorununu ortaya çıkardı. Doğum oranlarının artması için yeni teşvikler konuşulurken kadınların doğum borçlanması için MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk’ten konuya ilişkin teklif geldi.

DOĞURGANLIK HIZI 22 YILDA YARIYA DÜŞTÜ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2023 yılı doğum istatistikleri verilerine göre, Türkiye’de toplam doğurganlık hızı kayıtlara geçen en düşük seviyeye geriledi. Bir kadının yaşamı boyunca dünyaya getirdiği ortalama çocuk sayısı üzerinden ölçülen doğurganlık hızı 2001’de 2,38’di. Ancak bu oran 22 yılda 1,51’e düştü.

Bir ülkede nüfusun azalma eğilimine girme eşiğini yansıtan yenilenme düzeyi ise 2,1 oldu. Türkiye’de nüfusun kendini yenileme eğilimi tehlikeli bir noktada bulunuyor. Bunun için hükümet harekete geçerek doğum oranlarını artırıcı teşvikler için adımlar atmaya hazırlanıyor.

İZİN SÜRESİ ARTIRILSIN

İlk adım olarak gündeme dört ay olan ücretli doğum izninin süresinin çocuk sayısına göre kademeli olarak artırılması geldi. AK Parti içinde tartışmaya açılan öneriye Hazine Bakanlığı’ndan da destek gelmişti.

ÖNCEKİ DOĞUMLAR DA SAYILSIN

Doğurganlık hızının düşmesini “varoluşsal tehdit” olarak değerlendiren MHP’den de dikkat çeken bir öneri geldi. Gazete Duvar’ın haberine göre; MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk TBMM'de yaptığı konuşmada, kadınların işe girişten önce yapmış oldukları doğumların da emeklilikte borçlanarak saydırılması teklifinde bulundu.

Şanlıtürk şunları kaydetti:

“Erkek sigortalılar askerlik süresini ilk işe giriş tarihinden önce veya sonra olmasına bakılmaksızın borçlanma yapabiliyorken kadın sigortalılar doğum borçlanmasını sadece işe giriş tarihinden sonra doğan çocukları için yapabiliyorlar. Kadın vatandaşlarımızın da sigorta başlangıcından önce yaptığı doğumları için borçlanma hakkı yasal olarak düzenlenmelidir”