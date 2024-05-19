TBMM’de ekonomi mesaisi! Fahiş fiyat ve stokçuluk cezaları artacak

19 May 2024 14:53 - Güncelleme : 19 May 2024 15:05

Fahiş fiyat ve stokçulukla mücadele ve öğretmenlere yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin düzenlemeler, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin bu haftaki gündeminde en önemli iki başlık olacak.

PİYASA DENGESİNİ BOZANA 'AF' YOK

Fahiş fiyatla mücadele kapsamında Türk Ticaret Kanunu'nda değişiklik öngören 23 maddelik teklif ile piyasa dengesini bozan işletmelere ağır cezalar verilecek.

CEZALAR ARTIYOR

Fahiş fiyatlara yönelik uygulanan ceza, 100 bin liradan 1 milyon liraya, stokçuluk yapanlara uygulanan ceza da 1 milyon liradan 12 milyon liraya kadar çıkabilecek.

ÖĞRETMENE ŞİDDETİN CEZASINA ARTIRIM GELİYOR

Bir diğer önemli başlık okullarda şiddete yönelik cezaları artıracak kanun teklifi olacak. Son dönemlerde okullarda ölüm ve yaralanmalarla sonuçlanan saldırılar eğitim camiasını ayağa kaldırdı. Milli Eğitim Bakanlığı hareket geçti.

Hazırlanan yeni düzenlemeye göre, tüm eğitim çalışanlarına yönelik tehdit, hakaret, direnme ve saldırı gibi suçlarda cezalar yüzde 50 oranında artırılacak.

Şiddet olaylarında hapis cezası ertelenmeyecek. Bu kapsamdaki suçlar doğrudan tutuklama sebebi sayılarak, tutuksuz yargılamanın yolu kapatılacak.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI TEŞKİLAT YAPILANMASI GELİYOR

Ayrıca AK parti grubu iki ayrı kanun teklifini daha Meclis Başkanlığı'na sunmayı planlıyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın teşkilat yapılanmasında değişiklikler içeren düzenleme yaklaşık 50 maddeden oluşacak.

LİMANLARA YÖNELİK UYGULAMA DEĞİŞİYOR

Ulaştırma Bakanlığı'nın hazırladığı kanun teklifi ile de limanlara yönelik uygulamalarda değişiklik yapılacak.