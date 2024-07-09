TBMM'de hareketli saatler: Emekliler için harekete geçtiler 

09 Temmuz 2024 21:27 - Güncelleme : 09 Temmuz 2024 21:42

CHP lideri Özgür Özel playlist'ini açıkladı! Bakın en çok hangi şarkıyı dinliyormuş

CHP lideri Özgür Özel playlist'ini açıkladı! Bakın en çok hangi şarkıyı dinliyormuş

Tüm Emeklilerin Sendikası üyeleri, CHP'nin Grup Toplantısı'na katıldı. Toplantı sonrasında Özgür Özel'i ziyaret eden emekliler, yaşam maliyetleri ve emekli maaşlarına yapılmayan artışlarla ilgili topladıkları 100 bin imzanın bir kopyasını Özel'e iletti.

Emekliler, Özgür Özel ile gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer ve Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan ile birlikte 100 bin imzayı TBMM Dilekçe Komisyonu'na sundu.

"EMEKLİLER HAKKI OLANI İSTİYOR"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Taşcıer, emeklilerin topladığı 100 bin imzaya ilişkin şunları söyledi:

"Emekliler, hakkı olanı istiyorlar. Yaşadıkları mağduriyetin yasal gerekçelerinin ortadan kalkmasını, intibak yasasının bir an önce çıkarılması ve insan onuruna yaraşır bir emeklilik maaşı istiyorlar. Bugün yüzlerce emekli eğer sokakta, 'Geçinemiyoruz, torunlarımıza onurlu bir yaşam bırakmak istiyoruz. Yıllarca biz bu memlekete hizmet ettik ancak emeklerimizin karşılığını alamıyoruz' diyorlarsa bu ülkeyi yönetenlerin oturup düşünmesi ve bu ülkenin öncelikli sorununun geçim sorunu olduğunu bir kez daha hatırlamaları gerekiyor.

Emeklilerimiz isterlerdi ki bu güzel havada torunlarıyla vakit geçirsinler ancak hak arayışı mücadelesi için bugün sokaklarda seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Biz de CHP olarak onların bu haklı mücadelelerinde yanlarında olmaya devam edeceğiz ve bu mücadele başarıya ulaşana kadar da her türlü eylemlerinde onların yanında olacağız ve seslerinin duyulması noktasında CHP olarak tıpkı bu akşam saat 21.00'de 'Işıkları açma ve kapama eylemi'ni yaptığımız gibi bir farkındalık yapmaya devam edeceğiz."