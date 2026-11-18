TCDD Taşımacılık AŞ bünyesinde istihdam edilmek üzere yapılacak 166 sürekli işçi alımında kura süreci tamamlandı. 21-26 Ekim 2026 tarihleri arasında alınan başvuruların ardından şartları sağlayan adaylar arasından noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirildi. 18 Kasım 2026 saat 10.00’da Genel Müdürlükte 6. Noter huzurunda yapılan çekilişle birlikte adayların gözü sonuç duyurusuna çevrildi. Peki, TCDD işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı, asil ve yedek isim listesi nereden görüntülenir?

TCCD İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

TCDD Taşımacılık AŞ'nin 166 sürekli işçi alımı kapsamında düzenlediği kura çekimi 18 Kasım 2026 tarihinde tamamlandı. Kura sonuçlarına ilişkin asil ve yedek aday listelerinin yayımlanması bekleniyor.

Adaylar, sonuç duyurularını TCDD Taşımacılık AŞ’nin resmî internet sitesi üzerinden takip edebilecek. İsim listeleri yayımlandığında adaylar kendi bilgilerini kontrol ederek kura sonucunu öğrenebilecek.

TCDD İŞÇİ ALIMI DUYURULARI İÇİN TIKLAYIN

TCDD KURA SONUCU NASIL SORGULANIR?

TCDD 166 işçi alımı kura sonuçlarını öğrenmek isteyen adayların kurumun resmi internet sitesindeki duyurular bölümünü takip etmesi gerekiyor.

Sonuçların PDF formatında yayımlanması halinde adaylar listede isim ve T.C kimlik numarası üzerinden arama yapabilecek. Asil ve yedek adayların yer aldığı listeler üzerinden kura sonucu kontrol edilebilecek.

TCDD İŞÇİ ALIMINDA GÜVENLİK SORUŞTURMASI YAPILACAK

Kura sonucunda asil olarak belirlenen adaylar ile sırası gelen yedek adaylar hakkında Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu kapsamında arşiv araştırması gerçekleştirilecek.

Araştırma sonucunda durumu uygun bulunan adayların işe başlatılma işlemleri yapılacak. Bu nedenle kurada ismi çıkan adayların sonraki duyuruları ve kurum tarafından bildirilecek işlemleri takip etmesi gerekiyor.