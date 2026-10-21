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Ekonomi
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Editor
 | Beyza Çolak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 12:46
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 12:46

TCDD 2026 işçi alımı! 166 işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler? Mekaniker, kaynakçı, elektrikçi kadrolarından kaç kişi alınacak?

TCDD Taşımacılık 166 daimi işçi alımı başvuruları başladı. 21-26 Ekim 2026 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden alınacak başvurularda KPSS şartı aranmazken lokomotif tamirciliği, elektrikçilik, kaynakçılık ve tren teşkil işçiliği gibi kadrolarda istihdam yapılacak. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar, yaş ve eğitim şartlarının yanı sıra il bazındaki kontenjanları da araştırıyor. Peki, TCDD 166 işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler?

Avatar
Editor
 Beyza Çolak
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TCDD 2026 işçi alımı! 166 işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler? Mekaniker, kaynakçı, elektrikçi kadrolarından kaç kişi alınacak?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.10.2026
saat ikonu 12:46
|
GÜNCELLEME:
21.10.2026
saat ikonu 12:46

TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 166 sürekli işçi alacağını duyurdu. 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında belirsiz süreli iş sözleşmesiyle yapılacak alımlar için başvuru süreci 21 Ekim 2026 Çarşamba günü başladı. Adaylar, başvurularını 26 Ekim 2026 tarihine kadar ’un internet sitesi üzerinden gerçekleştirebilecek. İlanda, ilgili meslek alanlarından lise ve dengi okul mezunu olma şartı öne çıkıyor.
 

TCDD 2026 işçi alımı! 166 işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler? Mekaniker, kaynakçı, elektrikçi kadrolarından kaç kişi alınacak?

TCDD 166 İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? 

TCDD Taşımacılık işçi alımı başvuruları Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştiriliyor. Adayların başvuru işlemleri için İŞKUR sistemine girerek yayımlanan açık iş ilanlarını incelemesi gerekiyor.

Başvuru yapmak isteyen adaylar şu adımları takip edebilir:

1. İŞKUR’un e-Şube başvuru ekranını açın.
2. Sisteme giriş yaparak açık iş ilanları bölümüne girin.
3. TCDD Taşımacılık A.Ş. Genel Müdürlüğünün 166 sürekli işçi alımı ilanını bulun.
4. Eğitim durumunuza, mesleğinize ve ikamet koşullarınıza uygun iş yeri ve kadroyu seçin.
5. Başvuru koşullarını kontrol ettikten sonra işleminizi tamamlayın.

Adaylar, İŞKUR’da yayımlanan listeden yalnızca bir iş yeri ve bir meslek dalı için başvuruda bulunabilecek. Alımların ilan edilen iş yerleri ve ikamet koşulları doğrultusunda yapılması nedeniyle başvuru öncesinde ilgili ilan detaylarının dikkatle incelenmesi gerekiyor.

TCDD 2026 işçi alımı! 166 işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler? Mekaniker, kaynakçı, elektrikçi kadrolarından kaç kişi alınacak?

TCDD 166 İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER? 

TCDD Taşımacılık bünyesinde sürekli işçi olarak çalışmak isteyen adayların genel ve özel başvuru şartlarını karşılaması gerekiyor. İlanda yer alan temel koşullar şöyle:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını aşmamış olmak.
İlgili meslek için belirtilen lise veya dengi okul bölümünden mezun olmak.
İlanda belirtilen iş yeri ve ikamet koşullarını karşılamak.
Askerlikle ilişiği bulunmamak; askerlik görevini yapmış, tecilli veya muaf olmak.
Emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
Görevin devamlı yapılmasına engel sağlık sorunu bulunmamak.
Tehlikeli işler sınıfındaki görevlerde çalışmaya ve vardiyalı çalışma düzenine uygun olmak.
İlanda belirtilen diğer genel şartları taşımak.

Alım ilanında yalnızca erkek adayların başvuruları kabul ediliyor. Ayrıca lise üzerindeki bir eğitim düzeyinden mezun olan adayların başvuruları kabul edilmiyor. Bu nedenle ön lisans veya lisans mezunlarının, belirtilen eğitim koşulunu dikkate alması gerekiyor.

TCDD 2026 işçi alımı! 166 işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler? Mekaniker, kaynakçı, elektrikçi kadrolarından kaç kişi alınacak?

TCDD KADRO DAĞILIMI NASIL? 

TCDD Taşımacılık tarafından yapılacak 166 kişilik alım, sekiz farklı meslek alanına dağıtılıyor. Kadro dağılımı şu şekilde açıklandı:

Mekaniker-Lokomotif 41
Elektrikçi (Genel) 29
Mekaniker-Vagon 22
Elektronik İşçisi (Tren) 18
Tesviyeci 18
Makine Teknisyeni (Motor ve Makine) 16
Tren Teşkil İşçisi 14
Kaynakçı 8
 

TCDD 2026 işçi alımı! 166 işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler? Mekaniker, kaynakçı, elektrikçi kadrolarından kaç kişi alınacak?

TCDD İŞÇİ ALIMINDA HANGİ BÖLÜM MEZUNLARI BAŞVURABİLİR? 

Başvuru yapılacak kadroya göre mezuniyet şartı değişiyor. Adayların yalnızca lise mezunu olması yeterli değil; ilgili meslek alanına uygun bir bölümden mezun olması da gerekiyor.

Lokomotif ve vagon tamirciliği kadrolarında raylı sistemler ve makine teknolojisi gibi ilgili alanlardan mezuniyet şartları aranıyor. Elektrikçi ve elektronik işçisi kadrolarında elektrik-elektronik alanları öne çıkarken kaynakçı kadrosu için metal teknolojisi alanındaki eğitim koşulları önem taşıyor.

Makine teknisyeni ve tesviyeci kadrolarında ise ilgili makine teknolojisi, motorlu araçlar ve benzeri alanlarda mezuniyet koşulları bulunuyor. Tren teşkil işçisi kadrosunda da ilgili raylı sistemler bölümlerinden mezun olma şartı aranıyor.

Adayların başvuru yapmadan önce İŞKUR ilanındaki bölüm ve meslek eşleştirmelerini kontrol etmesi gerekiyor. Mezun olunan bölümün başvurulacak kadroyla uyuşmaması, başvurunun geçersiz sayılmasına neden olabilir.

TCDD 2026 işçi alımı! 166 işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler? Mekaniker, kaynakçı, elektrikçi kadrolarından kaç kişi alınacak?

KPSS ŞARTI ARANIYOR MU? 

TCDD Taşımacılık 166 sürekli işçi alımında KPSS puan şartı aranmıyor. İlanda belirtilen eğitim, yaş ve diğer koşulları karşılayan adaylar başvuru yapabilecek.

İşe alım sürecinde adayların belirlenmesi için noter kurası uygulanacak. Kura sürecinde asıl ve yedek adayların belirlenmesi ve sonraki işlemler, kurumun yayımlayacağı duyurular doğrultusunda yürütülecek.

TCDD BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTECEK? 

TCDD Taşımacılık 166 daimi işçi alımı için başvurular 21 Ekim 2026’da başladı. Adayların işlemlerini 26 Ekim 2026 tarihine kadar tamamlaması gerekiyor.

Başvuru yapacak adayların son günü beklemeden İŞKUR üzerinden işlemlerini gerçekleştirmesi ve seçtikleri kadronun özel şartlarını kontrol etmesi önem taşıyor. Başvuru sonrasında kura, belge teslimi ve diğer aşamalara ilişkin duyuruların TCDD Taşımacılık’ın resmî internet sitesi üzerinden takip edilmesi gerekiyor.

TCDD 2026 işçi alımı! 166 işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartlar neler? Mekaniker, kaynakçı, elektrikçi kadrolarından kaç kişi alınacak?

 

ETİKETLER
#İŞKUR
#Raylı Sistemler
#Tcdd Taşımacılık
#Sürekli Işçi Alımı
#166 Işçi Alımı
#Ekonomi
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