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 | İrem Çınar

TCDD 57 personel alımı yapacak! Başvuru şartları ve tarihleri belli oldu

TCDD, toplam 57 personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Bu kapsamda 48 işçi ve 9 vinç operatörü istihdam edilecek. Başvuru şartları ve tarihine ilişkin detaylar belli oldu.

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TCDD 57 personel alımı yapacak! Başvuru şartları ve tarihleri belli oldu
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
03.03.2025
saat ikonu 17:29
|
GÜNCELLEME:
03.03.2025
saat ikonu 17:29

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü, Haydarpaşa Liman İşletme Müdürlüğü bünyesinde görevlendirilmek üzere 57 personel alımı yapacağını duyurdu. İlanda, 48 tren teşkil işçisi ve 9 vinç operatörü istihdam edileceği belirtildi.

TCDD PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre, başvurular 7 Mart 2025 tarihine kadar Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) "https://esube.iskur.gov.tr/" internet adresi üzerinden yapılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI VE SÜRECİ

Adayların başvuru şartları, gerekli evraklar, sözlü sınav tarihi ve sonuçlarına ilişkin tüm bilgilere TCDD'nin resmi internet sitesi (https://www.tcdd.gov.tr/) üzerinden ulaşılabilecek.

Başvuru yaparak İŞKUR tarafından oluşturulan nihai listeye giren adaylar, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına gerekli belgeleri teslim etmek zorunda.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Tren teşkil işçisi adaylarının 31 yaşından gün almamış olmaları gerekiyor. İş yerleri "tehlikeli" ve "çok tehlikeli" sınıfta olduğu için yalnızca erkek adaylar başvuru yapabilecek. TCDD personel alımı süreciyle ilgili en güncel gelişmeler için resmi internet sitesini ve İŞKUR duyurularını takip edebilirsiniz.

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Sıkça Sorulan Sorular

TCDD düz memur ne iş yapar?
Demiryolu altyapısı ve üstyapısında bulunan donanımların muayene, kontrol, bakım ve onarım süreçlerinde çalışmaktadır. Bu görevlerin her türlü arazi ve iklim şartlarında günün her saatinde yapılması zorunludur.
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#personel alımı
#tcdd
#Ekonomi
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