TCDD işçi alımı sonuçları için geri sayım başladı. İŞKUR üzerinden 21-26 Ekim tarihleri arasında başvurularını yapan adaylar sonuç listesine odaklandı. Kura çekimiyle beraber lokomotif ve vagon tamirciliği, elektrikçi, motor ve makine teknisyeni, tren teşkil işçisi, kaynakçı ve tesviyeci, elektronik işçisi kadrolarına yerleşmeye hak kazanan adaylar belirlendi. TCDD işçi alımı kura çekiminde ilan edilen toplam kadronun 4 katı kadar yedek aday belirlendi. Belgelerini zamanında teslim etmeyen adayların yerine yedek adaylar davet edilebilecek. TCDD işçi alımında yedekler arasında yer alan adayların Devlet Demiryolları üzerinden yapılan duyuruları takip etmesi gerekiyor. TCDD işçi alımı kura çekimi canlı yayınlanmadığından adaylar sonuçları internet üzerinden kontrol edecek. Peki TCDD işçi alımı kura sonuçları 2026 isim listesi açıklandı mı? İşte, TCDD işçi alımı kura sonucu sorgulama ekranı…

TCDD İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI 2026 AÇIKLANDI MI?

Devlet Demiryolları bünyesinde istihdam edilecek 166 işçi için kura çekimi dün (18 Kasım) gerçekleştirildi. Noter huzurunda yapılan kura çekiminin ardından ilan edilen kadronun 4 katı kadar yedek aday belirlendi. TCDD işçi alımı kura sonuçları isim listesi şeklinde tcdd.gov.tr adresinden ilan edilecek. Duyurular kısmında yer alacak sonuç listesinden adaylar asıl/yedek adayları kontrol edebilecek. TCDD işçi alımı kura sonuçlarının bugün en geç saat 17.00’a kadar resmi internet sitesi üzerinden ilan edilmesi bekleniyor.

TCDD İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

TCDD işçi alımı kura sonuçları, adaylara posta veya tebligat yoluyla bildirilmiyor. TCDD işçi alımı sonuçları Devlet Demiryolları resmi web sitesi üzerinden isim listesi şeklinde duyuruluyor. TCDD işçi alımı kura sonuçları açıklandı duyurusu geldikten sonra adaylar aşağıdaki bağlantıdan doğrudan asil/yedek listeleri sorgulayabilecek. TCDD işçi alımı kura sonuçları listesinde adayların adı,soyadı, İŞKUR istem numarası, işyeri ili, işyeri adı, sanatkolu, evrak teslim tarihi gibi bilgiler yer alacak.

TCDD İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

İŞE BAŞLAMA İŞLEMLERİ İPTAL EDİLEBİLECEK

İŞKUR üzerinden TCDD işçi alımı başvurusunda bulunan adayların kadrolara göre aranan özel şartları sağlaması gerekiyor. Şartları sağlamadığı tespit edilen adayların başvuruları geçersiz olduğundan işe başlama işlemleri iptal edilebilir. İşe başlama işlemleri iptal edilen adayların yerine sırasıyla yedek adaylar davet edilecek.

Evrak teslimine gelmeyen veya ilanda aranan şartları taşımadı tespit edilen adaylar hakkında tutanak düzenlenerek işe başlama işlemlerinin yapılmadığı ayrıca İŞKUR’a bildirilecek.

TCDD İŞÇİ ALIMI HANGİ KADROLARA YAPILACAK?

-LOKOMOTİF VE VAGON TAMİRCİLİĞİ

-MOTOR VE MAKİNE TEKNİSYENİ

-TREN TEŞKİL İŞÇİSİ

-KAYNAKÇI VE TESVİYECİ

-ELEKTRONİK İŞÇİSİ

-ELEKTRİKÇİ