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 | Bengü Sarıkuş

TCMB açıkladı: Finansal güven temmuzda geriledi

Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), Temmuz 2025’te 9,2 puanlık sert bir düşüşle 162,0 seviyesine geriledi.

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TCMB açıkladı: Finansal güven temmuzda geriledi
KAYNAK:
TCMB
|
GİRİŞ:
24.07.2025
saat ikonu 10:23
|
GÜNCELLEME:
24.07.2025
saat ikonu 10:23

Cumhuriyet Merkez Bankası () Temmuz ayına ilişkin (FHGE) verilerini açıkladı. Buna göre temmuzda FHGE bir önceki aya göre 9,2 puanlık azalış kaydederek 162,0 seviyesinde gerçekleşti.

TCMB açıkladı: Finansal güven temmuzda geriledi

FHGE, finansal sektörde faaliyet gösteren 147 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edildi.

TCMB açıkladı: Finansal güven temmuzda geriledi

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki iş durumu ile hizmetlere olan talebin FHGE’yi aşağı yönlü etkilediği, buna karşılık gelecek üç aydaki hizmet talebi beklentisinin endeksi sınırlı da olsa yukarı çektiği görüldü.

TCMB açıkladı: Finansal güven temmuzda geriledi

İş durumu ve hizmet talebine ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya kıyasla zayıfladığı belirtildi. Hizmet talebindeki artış algısı da zayıflarken, gelecek üç ayda hizmetlere olan talep artışı beklentisinin ise bir miktar güçlendiği gözlendi.

TCMB açıkladı: Finansal güven temmuzda geriledi

Kârlılık değerlendirmelerine göre, hem son üç ayda hem de gelecek üç aya dair kârlılıkta artış olacağını bildirenler lehine olan görünüm de bir önceki döneme kıyasla zayıfladı.

TCMB açıkladı: Finansal güven temmuzda geriledi

Sektörel bazda bakıldığında, NACE Rev.2 sınıflamasına göre:

* "64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)" sektöründe 10,2 puanlık düşüş,
* "65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları" sektöründe 1,0 puanlık artış,
* "66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler" sektöründe ise 12,5 puanlık artış kaydedildi.

FHGE’nin 100’ün üzerindeki seviyelerde kalması, sektörde iyimser görünümün sürdüğüne işaret ederken, Temmuz ayında yaşanan düşüş dikkat çekti.

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ETİKETLER
#türkiye
#tcmb
#finansal hizmetler güven endeksi
#Finansal Sektör
#Fhge
#Ekonomik Veriler
#Kârlılık
#Ekonomi
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