Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Şubat ayı Ödemeler Dengesi Gelişmelerine göre, cari işlemler hesabı 7 milyar 501 milyon dolar açık kaydetti. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 1.462 milyon ABD doları açık verdi. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 7.478 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.

HABERİN ÖZETİ TCMB açıkladı! Şubat ayı cari açık rakamları belli oldu Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan Şubat ayı Ödemeler Dengesi Gelişmelerine göre, cari işlemler hesabı 7 milyar 501 milyon dolar açık kaydetti. Şubat ayında cari işlemler hesabı 7 milyar 501 milyon dolar açık verdi. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı 1.462 milyon ABD doları açık verdi. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 7.478 milyon ABD doları olarak gerçekleşti. Yıllıklandırılmış verilere göre, Şubat ayında cari açık yaklaşık 35,4 milyar ABD doları oldu. Hizmetler dengesi bu ay 2.014 milyon ABD doları seviyesinde hizmetler dengesi kaynaklı net giriş kaydetti. Şubat ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı net çıkışlar 138 milyon ABD doları oldu.

Yıllıklandırılmış verilere göre, Şubat ayında cari açık yaklaşık 35,4 milyar ABD doları olurken, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret dengesi de 73,2 milyar ABD doları açık verdi. Aynı dönemde hizmetler dengesi 62,6 milyar ABD doları fazla verirken, birincil ve ikincil gelir dengesi sırasıyla 24,0 milyar ABD doları ve 0,9 milyar ABD doları açık verdi.

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler bu ay 2.014 milyon ABD doları seviyesinde gerçekleşmiş olup, bu kalem altında taşımacılık hizmetleri ve seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler sırasıyla 1.215 milyon ABD doları ve 1.841 milyon ABD doları oldu.

FİNANS HESABI

2026 yılı Şubat ayı yıllıklandırılmış cari açığın finansmanına net doğrudan yatırımlar 2,6 milyar ABD doları, net portföy yatırımları 2,4 milyar ABD doları, krediler 38,0 milyar ABD doları ve ticari krediler 1,3 milyar ABD doları katkı verirken; net efektif ve mevduatlar 11,5 milyar ABD doları negatif yönlü etki etti. Merkez Bankası döviz cinsinden net rezerv azalışı 24,2 milyar ABD doları oldu.

Şubat ayında doğrudan yatırımlar kaynaklı net çıkışlar 138 milyon ABD doları olarak kaydedildi. Yurt dışı yerleşiklerin Türkiye’ye toplam doğrudan yatırımları 780 milyon ABD doları artarken, yurt içi yerleşiklerin yurt dışındaki doğrudan yatırımları 918 milyon ABD doları arttı. Gayrimenkul yatırımları incelendiğinde, yurt içi yerleşiklerin yurt dışında 225 milyon ABD doları gayrimenkul alımı ve yurt dışı yerleşiklerin ise Türkiye’de 230 milyon ABD doları net gayrimenkul alımı yaptığı görüldü.

Portföy yatırımları Şubat ayında 780 milyon ABD doları tutarında net giriş kaydetti. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 932 milyon ABD doları ve DİBS piyasasında 366 milyon ABD doları net alış yaptığı görüldü. Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak; yurt dışı yerleşiklerin bankalar ve Genel Hükümet ihraçlarında sırasıyla 43 milyon ABD doları ve 674 milyon ABD doları net alış, diğer sektör ihraçlarında ise 81 milyon ABD doları net satış yaptığı görüldü.

Yurt dışından kredi kullanımlarında bu ay bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 17 milyon ABD doları, 226 milyon ABD doları ve 1.478 milyon ABD doları net kullanım gerçekleştirdi.

Diğer yatırımlar altında, yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, Türk lirası cinsinden 882 milyon ABD doları net artış ve yabancı para cinsinden 2.390 milyon ABD doları net azalış olmak üzere toplam 1.508 milyon ABD doları net azalış kaydetti. Resmi rezervlerde bu ay 10.630 milyon ABD doları net azalış oldu.