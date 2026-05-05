Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bazlı Reel Efektif Döviz Kuru (REK) endeksi, Nisan ayında bir önceki aya göre 1,59 puan artarak 106,30 olarak gerçekleşti. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yi-ÜFE) bazlı REK endeksi ise, Nisan ayında bir önceki aya göre 0,64 puan artarak 102,16’ya yükseldi.

HABERİN ÖZETİ TCMB açıkladı: TL'nin reel değeri yükseldi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, Nisan ayında hem TÜFE bazlı hem de Yi-ÜFE bazlı Reel Efektif Döviz Kuru (REK) endeksleri bir önceki aya göre artış gösterdi. TÜFE bazlı REK endeksi Nisan ayında 106,30 olarak gerçekleşerek bir önceki aya göre 1,59 puan arttı. Yi-ÜFE bazlı REK endeksi ise 102,16'ya yükselerek bir önceki aya göre 0,64 puan arttı. TÜFE bazlı REK endeksindeki artışın temel nedeni TÜFE'deki artış olarak belirtildi. Nisan ayında ABD doları Türk lirası karşısında ortalama %1,31, euro ise ortalama %2,20 değer kazandı. Türkiye'de TÜFE bir önceki aya göre %4,18, Yi-ÜFE ise %3,17 arttı.

Gösterge Açıklama Nisan Ayı Değeri Önceki Aya Göre Değişim TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru (REK) Endeksi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre 106,30 +1,59 puan Yi-ÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru (REK) Endeksi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre 102,16 +0,64 puan

REK endeksindeki artış, temel olarak TÜFE'deki artıştan kaynaklanıyor. TÜFE bazlı REK endeksine etki eden bileşenler incelendiğinde, Türk lirası karşısında, bir önceki aya göre ABD doları ortalama yüzde 1,31 oranında değer kazanırken euro ortalama yüzde 2,20 oranında değer kazandı. TÜFE ise bir önceki aya göre yüzde 4,18 oranında artarken, Yi-ÜFE yüzde 3,17 oranında arttı. Sonuç olarak, Türkiye TÜFE’sindeki değişim endeksin artışına katkıda bulunurken; Dünya TÜFE Sepeti ile Nominal Kur Sepetindeki değişim endeksi azaltıcı yönde etkiledi.