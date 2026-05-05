TCMB açıkladı: TL'nin reel değeri yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bazlı Reel Efektif Döviz Kuru (REK) endeksi, Nisan ayında bir önceki aya göre 1,59 puan artarak 106,30 olarak gerçekleşti. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yi-ÜFE) bazlı REK endeksi ise, Nisan ayında bir önceki aya göre 0,64 puan artarak 102,16’ya yükseldi.
|Gösterge
|Açıklama
|Nisan Ayı Değeri
|Önceki Aya Göre Değişim
|TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru (REK) Endeksi
|Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre
|106,30
|+1,59 puan
|Yi-ÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru (REK) Endeksi
|Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre
|102,16
|+0,64 puan
REK endeksindeki artış, temel olarak TÜFE'deki artıştan kaynaklanıyor. TÜFE bazlı REK endeksine etki eden bileşenler incelendiğinde, Türk lirası karşısında, bir önceki aya göre ABD doları ortalama yüzde 1,31 oranında değer kazanırken euro ortalama yüzde 2,20 oranında değer kazandı. TÜFE ise bir önceki aya göre yüzde 4,18 oranında artarken, Yi-ÜFE yüzde 3,17 oranında arttı. Sonuç olarak, Türkiye TÜFE’sindeki değişim endeksin artışına katkıda bulunurken; Dünya TÜFE Sepeti ile Nominal Kur Sepetindeki değişim endeksi azaltıcı yönde etkiledi.
|Kategori
|Değişim (Önceki Aya Göre)
|Etki
|REK Endeksi
|Artış
|TÜFE'deki artıştan kaynaklanıyor
|ABD Doları (TL Karşısında)
|+1,31%
|-
|Euro (TL Karşısında)
|+2,20%
|-
|TÜFE (Türkiye)
|+4,18%
|Endeksin artışına katkıda bulundu
|Yi-ÜFE
|+3,17%
|-
|Dünya TÜFE Sepeti
|Değişim
|Endeksi azaltıcı yönde etkiledi
|Nominal Kur Sepeti
|Değişim
|Endeksi azaltıcı yönde etkiledi