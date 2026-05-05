Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

TCMB açıkladı: TL'nin reel değeri yükseldi

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bazlı Reel Efektif Döviz Kuru (REK) endeksi, Nisan ayında bir önceki aya göre 1,59 puan artarak 106,30 olarak gerçekleşti.

GİRİŞ:
05.05.2026
saat ikonu 16:51
|
GÜNCELLEME:
05.05.2026
saat ikonu 16:51

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası () verilerine göre, (TÜFE) bazlı Reel Efektif (REK) endeksi, Nisan ayında bir önceki aya göre 1,59 puan artarak 106,30 olarak gerçekleşti. Yurt İçi (Yi-ÜFE) bazlı REK endeksi ise, Nisan ayında bir önceki aya göre 0,64 puan artarak 102,16’ya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, Nisan ayında hem TÜFE bazlı hem de Yi-ÜFE bazlı Reel Efektif Döviz Kuru (REK) endeksleri bir önceki aya göre artış gösterdi.
TÜFE bazlı REK endeksi Nisan ayında 106,30 olarak gerçekleşerek bir önceki aya göre 1,59 puan arttı.
Yi-ÜFE bazlı REK endeksi ise 102,16'ya yükselerek bir önceki aya göre 0,64 puan arttı.
TÜFE bazlı REK endeksindeki artışın temel nedeni TÜFE'deki artış olarak belirtildi.
Nisan ayında ABD doları Türk lirası karşısında ortalama %1,31, euro ise ortalama %2,20 değer kazandı.
Türkiye'de TÜFE bir önceki aya göre %4,18, Yi-ÜFE ise %3,17 arttı.
GöstergeAçıklamaNisan Ayı DeğeriÖnceki Aya Göre Değişim
TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru (REK) EndeksiTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre106,30+1,59 puan
Yi-ÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru (REK) EndeksiTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre102,16+0,64 puan

REK endeksindeki artış, temel olarak TÜFE'deki artıştan kaynaklanıyor. TÜFE bazlı REK endeksine etki eden bileşenler incelendiğinde, Türk lirası karşısında, bir önceki aya göre ABD doları ortalama yüzde 1,31 oranında değer kazanırken euro ortalama yüzde 2,20 oranında değer kazandı. TÜFE ise bir önceki aya göre yüzde 4,18 oranında artarken, Yi-ÜFE yüzde 3,17 oranında arttı. Sonuç olarak, Türkiye TÜFE’sindeki değişim endeksin artışına katkıda bulunurken; Dünya TÜFE Sepeti ile Nominal Kur Sepetindeki değişim endeksi azaltıcı yönde etkiledi.

KategoriDeğişim (Önceki Aya Göre)Etki
REK EndeksiArtışTÜFE'deki artıştan kaynaklanıyor
ABD Doları (TL Karşısında)+1,31%-
Euro (TL Karşısında)+2,20%-
TÜFE (Türkiye)+4,18%Endeksin artışına katkıda bulundu
Yi-ÜFE+3,17%-
Dünya TÜFE SepetiDeğişimEndeksi azaltıcı yönde etkiledi
Nominal Kur SepetiDeğişimEndeksi azaltıcı yönde etkiledi
