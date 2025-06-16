TCMB Anketi açıklandı: İşte yıl sonu dolar tahmini

Merkez Bankası (TCMB), haziran ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını açıkladı. Buna göre piyasanın enflasyon, faiz, dolar/TL ve büyüme beklentileri belli oldu.

Anket sonuçları, katılımcıların yıl sonu enflasyon ve dolar/TL tahminin düştüğüne ve Merkez Bankası'ndan (TCMB) bu ay faizde değişim beklemediğine işaret etti.

Buna göre, katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 30,35 iken, bu anket döneminde yüzde 29,86 oldu.

12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 25,06 iken, bu anket döneminde yüzde 24,56 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 17,77 iken, bu anket döneminde yüzde 17,35 olarak gerçekleşti.

HAZİRANDA FAİZ İNDİRİMİ BEKLENMİYOR

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 49,00 iken, bu anket döneminde yüzde 46,21 oldu.

Önümüzdeki Para Politikası Kurulu toplantısı için TCMB politika faiz oranı beklentisi bu anket döneminde yüzde 46 olarak gerçekleşti.

Piyasa Merkez Bankası'ndan temmuz ayında 3 puanlık bir indirim bekliyor. Piyasa faizin temmuzda yüzde 46'ya, eylülde yüzde 40,4'e, yıl sonunda ise yüzde 36,1'e düşmesini bekliyor. 12 ay sonrası faiz beklentisi yüzde 29,3 seviyesinde oluşurken, faizin 2026 sonunda yüzde 24,3, 2027 sonunda ise yüzde 20,1 olması bekleniyor.

Buna göre, 2025 yıl sonu dolar/TL beklentisi mayıs anketinde 43,70 iken haziran anketinde 43,57 oldu. Mayıs anketinde 46,62 olan 12 ay sonrası dolar kuru beklentisi ise haziran anketinde 47,04'e yükseldi. Katılımcıların GSYH 2025 yılı ve 2026 yılı büyüme beklentileri bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de sırasıyla yüzde 2,9 ve 3,7 olarak gerçekleşti.