TCMB aylık enflasyon artışının nedenini açıkladı! Vergi güncellemelerine vurgu yaptı

06 Ağustos 2024 10:56 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 11:05

TCMB temmuz ayı aylık fiyat gelişmeleri değerlendirmesinde enflasyondaki artışın nedeni ortaya kondu. TÜFE’de haziran ayı ve temmuz ayı arasındaki farkı dikkat çekti. Haziranda aylık enflasyon yüzde 1,64 olarak ölçülürken temmuzda yüzde 3,23 oldu. Yıllık enflasyon yüzde 61,78'e geriledi.

VERGİ ARTIŞLARI DİKKAT ÇEKTİ

TCMB raporunda yıllık enflasyonun, yüksek bazın da etkisiyle tüm ana gruplarda düştüğü ifade edildi. Aylık fiyat artışının ise önceki aya kıyasla güçlendiği belirtildi. Rapora göre söz konusu gelişmede maktu vergi güncellemeleri ile yönetilen ve yönlendirilen kalemlerdeki fiyat artışlarının etkisi gözlendi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Nitekim, enerji grubu, mesken elektrik tarifelerinde yapılan artış ile akaryakıt ve tüp gazdaki otomatik vergi düzenlemesini takiben, yüksek fiyat artışıyla temmuz ayında öne çıkmıştır.

Gıda grubunda aylık enflasyon yataya yakın seyrederken, mevsimsel ortalamalarının üzerinde artış sergileyen taze meyve ve sebze fiyatları daha olumlu bir görünümün önüne geçmiştir."

YILLIK ENFLASYON GERİLEDİ

Hizmet grubunda aylık fiyat artışının güçlü seyrini koruduğu belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"Alt gruplar genelinde fiyat artışlarının yükseldiği izlenmiştir. Diğer taraftan, temel mal enflasyonu düşük seyretmeye devam etmiştir. Kur ve iç talep gelişmelerini takiben dayanıklı mal fiyatları ılımlı bir şekilde yükselmiş, mobilya fiyatlarındaki gerileme dikkat çekmiştir.

Aylık üretici enflasyonu enerji grubu kaynaklı olarak artarken, yıllık üretici enflasyonu yüksek baz etkisiyle önemli ölçüde gerilemiştir. Bu görünüm altında, mevsimsellikten arındırılmış verilerle B ve C göstergelerinin aylık artış oranları, önceki aya kıyasla sınırlı bir şekilde yükselirken ikinci çeyrek ortalamasının altında kalmış, çekirdek göstergelerin yıllık enflasyonları gerilemiştir" ifadeleri yer aldı.