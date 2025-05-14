TCMB Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay'dan dikkat çeken enflasyon açıklaması

Londra'da yatırımcılarla gerçekleştirilen toplantıda açıklamalarda bulunan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) Başkan Yardımcısı Osman Cevdet Akçay, “Para politikası ne kadar sıkı olursa o kadar inandırıcı olur” ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay, enflasyonun düşürülmesi konusunda bugünlerde dile getirilen "başarısızlık hikayesinin" gerçekçi olmadığını ve dezenflasyon sürecinin doğru ilerlediğini belirterek, "Para politikası ne kadar sıkı olursa, dezenflasyon hikayesi o kadar inandırıcı olacaktır ve büyümeye etkisi de o kadar az olacaktır." dedi.

Akçay, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının (EBRD) Yıllık Toplantıları kapsamında EBRD Türkiye ve Kafkasya Yönetici Direktörü Elisabetta Falcetti'nin moderatörlüğünde düzenlenen "Türkiye'nin Ekonomik Dönüşümü ve Büyüyen Yatırım Potansiyeli" başlıklı oturumda konuştu ve soruları yanıtladı.

Türkiye'nin sıkı para politikasının süreceğini belirten Akçay, "Önümüzdeki dönem için çok umutluyuz. Sıkı duruşu koruyacağız, biraz daha uzun süre para politikası sıkı kalacak." dedi.

Akçay, piyasada likiditenin tamamen kontrolleri altında olduğunu dile getirerek, Türkiye'nin rezervlerini tekrar yavaş ve emin şekilde kazandığına dikkati çekti.

Türkiye ekonomisinin yumuşak iniş yapmasına ilişkin ise Akçay, geçen yılın son çeyreğinde ve bu yılın ilk çeyreğindeki büyüme performansına bakıldığında ekonominin "iniş" bile yapmadığını söyledi.

Akçay, "Ekonomide yumuşak inişi unutun, iniş bile yapmadık diyebilirim. Şimdi ilk defa insanlar gerçekten bir inişten bahsediyor. Bunun sert bir iniş olabileceğinden korkuyorlar. Ekonomik aktörler sert inişten ne kadar çok korkarsa, fiyat belirleyicilerin fiyatlama davranışlarında o kadar büyük bir değişiklik olacak. Ve korktukları sonuç, yani sert iniş, o kadar az olası olacaktır. Bunu bir kez daha tekrarlayayım. Sert inişten ne kadar çok korkarsanız, sert inişin gerçekleşme olasılığı azalır." değerlendirmesinde bulundu.

Enflasyonun çekirdek dinamiğinin yavaşladığını ve bunun dezenflasyon sürecinin doğru gittiğinin göstergesi olduğunu vurgulayan Akçay, dezenflasyona ilişkin şöyle konuştu:

"Para politikası ne kadar sıkı olursa, dezenflasyon hikayesi o kadar inandırıcı olacaktır ve büyümeye etkisi de o kadar az olacaktır. Dezenflasyon sürecinin maliyetsiz olacağını düşünmeyin. Dezenflasyon sürecinin düşük maliyetli ya da çok maliyetli olabileceğini bilmiyoruz. Bunu bilemeyiz. Bu, Merkez Bankası olarak ne yaptığımıza ve ekonomik aktörlerin bizim yaptıklarımıza nasıl tepki verdiğinin yanında, Bakanlığın mali cephede, gelir politikasında ne yaptığına bağlı. Para, maliye ve gelir politikasının bir kombinasyonu. Bunların nasıl yürütüldüğü ve bizim ne yaptığımızdan daha önemlisi ekonomik aktörlerin bizim yaptıklarımıza nasıl tepki verdiği. Yani bu temelde bizimle piyasalar, hane halkları ve şirketler arasında devam eden bir denge ve nasıl sonuçlanacağını göreceğiz. Ancak ileriye dönük çok umutluyuz."

TCMB Başkan Yardımcısı Akçay, enflasyonun düşürülmesi konusunda bugünlerde dile getirilen "başarısızlık hikayesinin" gerçekçi olmadığını ve dezenflasyon sürecinin doğru ilerlediğini belirterek, "Para politikası ne kadar sıkı olursa, dezenflasyon hikayesi o kadar inandırıcı olacaktır ve büyümeye etkisi de o kadar az olacaktır." diye konuştu.