TCMB Başkanı Fatih Karahan ilk kez Meclis kürsüsüne çıkacak! Gündem para politikası ve enflasyon
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan ilk kez TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na 4 Haziran'da sunum yapacak.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, göreve başlamasının ardından Meclis'te milletvekilleriyle ilk kez bir araya gelecek.
TCMB BAŞKANI KARAHAN İLK KEZ MECLİS KÜRSÜSÜNE ÇIKACAK
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında 4 Haziran'da toplanacak Komisyonda, Karahan'ın milletvekillerine sunum yapması öngörülüyor.
ANA GÜNDEM PARA POLİTİKASI ENFLASYON OLACAK
Merkez Bankası Başkanı Karahan'ın, küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası çerçevesinde kapsamlı bir sunum gerçekleştirmesi bekleniyor.
TCMB'nin faiz kararları ile enflasyonla mücadeleye ilişkin gelişmelerin, toplantının öne çıkan başlıklarını oluşturması tahmin ediliyor.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'na göre, Başkan'ın, Banka faaliyetleri ve para politikası uygulamaları hakkında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nu bilgilendirmesi gerekiyor.