TCMB Başkanı Fatih Karahan yıl sonu enflasyon hedefini açıkladı

17 Ocak 2025 16:14 - Güncelleme : 17 Ocak 2025 16:50

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan, ETO ziyareti sırasında ekonomideki son durum ve hedefler hakkında bilgi verdi. Karahan, enflasyonu yıl sonunda yüzde 25 seviyelerine, 2026'da ise tek hanelere indirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan, beraberindeki heyetle birlikte Eskişehir​ Ticaret Odası’na (ETO) bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette, Merkez Bankası Başdanışmanları Dr. Mahmut Günay ve Dr. Halil İbrahim Aydın, Genel Müdürler Dr. Rıdvan Günel, İsmail Özkan ve Fırat Bora Taş, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, Ticaret İl Müdürü Cemil Kürkçü ve Eskişehir’in önde gelen iş insanları hazır bulundu.

"MERKEZ BANKASI’NIN ROLÜ HAYATİ"

ETO Başkanı Metin Güler, Türkiye ekonomisine yön veren en önemli kurumlardan biri olan Merkez Bankası’nın Başkanı Dr. Fatih Karahan’ı ve heyetini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Merkez Bankası’nın aldığı kararların iş dünyası tarafından yakından takip edildiğini belirten Güler, pandeminin ardından yüksek enflasyonun işletmeler üzerinde ciddi maliyet yönetimi sorunlarına yol açtığını vurguladı. Ancak enflasyonla mücadele için atılan adımların umut verici olduğunu söyleyen Güler, ekonomideki dalgalanmaların azaldığını ve iş dünyasının finansman sorunlarına çözüm beklentisi içinde olduğunu ifade etti.

"EKONOMİDE İYİLEŞME SÜRECİ DEVAM EDİYOR"

Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan, yaptığı konuşmada reel sektörü yakından takip ettiklerini ve bu çerçevede iş dünyasının sorunlarını ve taleplerini dinlemek için ilk adımı Eskişehir’de attıklarını belirtti. Karahan, Türkiye ekonomisinin mevcut durumu ve beklentiler hakkında bilgi vererek, alınan ekonomik tedbirlerin olumlu sonuçlar verdiğini ifade etti. Enflasyonun yüzde 75’e kadar yükseldiği bir dönemden geçildiğini hatırlatan Karahan, atılan adımlar sayesinde enflasyonun düşüş eğilimine girdiğini ve Ocak ayı beklentilerinin olumlu olduğunu söyledi.

FAİZ POLİTİKASI VE ENFLASYON​ HEDEFİ

Dr. Karahan, enflasyonu yıl sonunda yüzde 25 seviyelerine, 2026’da ise tek hanelere indirmeyi hedeflediklerini dile getirdi. Talepteki dengelenmenin fiyatlardaki baskıyı azalttığını ve Merkez Bankası rezervlerinin arttığını belirten Karahan, politika faizinin uygun şartlar oluştuğunda düşürüleceğini kaydetti. Ziyaret sırasında ETO yönetim kurulu üyelerinin kredi faizleri, döviz kuru ve politika faizinin enflasyona etkisi gibi konulardaki sorularını cevaplayan Karahan, ekonomideki iyileşme sürecinin devam edeceğine dair mesajlar verdi.

İŞ DÜNYASINA MESAJLAR

ETO’daki toplantı, iş dünyası ve Merkez Bankası arasında güçlü bir iletişim zemini oluştururken, alınan kararların sahadaki etkileri üzerine fikir alışverişi yapılmasını sağladı. ETO Başkanı Metin Güler, ziyaretin iş dünyası açısından faydalı geçtiğini belirterek, bu tür temasların devam etmesini temenni etti.