TCMB Başkanı Fatih Karahan'dan enflasyon ve faiz mesajı!

03 Ekim 2024 14:55 - Güncelleme : 03 Ekim 2024 15:25

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ekonomik görünüm, enflasyon ve faiz politikası ile ilgili sunum yaptı. Karahan Meclis'teki açıklamalarında "Manşet enflasyondaki düşüşün devamıyla birlikte, tüm sektörlerin beklentilerinin gerileyeceğini öngörüyoruz. Nitekim eylül ayı verileri tüm birimlerin enflasyon beklentilerinin aşağı yönlü güncellendiğine işaret ediyor" dedi.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan Meclis'te yaptığı sunumda ekonomi gündemini değerlendirerek enflasyon ve faiz politikası ile sunum yaptı. Karahan, dezenflasyon duruşunun devam edeceğini ifade ederken "Para politikasında sıkı duruşumuzu fiyat istikrarı sağlanana kadar kararlılıkla sürdüreceğiz" açıklamasını yaptı.

Karahan'ın açıklamalarında satır başları şu şekilde:

DEZENFLASYONUN DEVAMI SAĞLANACAK

Dezenflasyon süreci öngördüğümüz şekilde başladı, makroekonomik göstergeler bu süreçle uyumlu şekilde ilerliyor. Para politikasında kararlı duruşumuzu sürdürerek, dezenflasyonun devamını sağlayacak şekilde hareket edeceğiz.

Üçüncü çeyreğe ilişkin veriler yurtiçi talepte dengelenme sürecinin devam ettiğini gösteriyor. Yılın kalanında negatif düzeylere düşecek olan çıktı açığı, dezenflasyon sürecinin önemli bir bileşeni olacak.

KİRA ENFLASYONU DÜŞECEK

Yıllık enflasyondaki gerileme sadece baz etkisinden değil aynı zamanda aylık fiyat artışlarının daha düşük seyretmesinden de kaynaklanıyor.

Öncü göstergeler kira enflasyonunda önümüzdeki aylarda düşüşe işaret ediyor. Beklentilerde gerileme gerçekleşmesine rağmen piyasa katılımcılarının yıl sonu enflasyon beklentisi tahmin aralığının üst noktasının üzerinde.

Sıkı para politikası duruşumuzla, beklentilerin dezenflasyon sürecine katkı verecek şekilde oluşmasını sağlamakta kararlıyız. Mevduat gelişmeleri Türk Lirası'na güvenin yeniden inşa edilmekte olduğunu teyit ediyor.

PARA POLİTİKASINDA SIKI DURUŞ DEVAM EDECEK

Para politikasında temkinli duruşun sürdürülmesiyle, enflasyonun yılın kalanında da istikrarlı olarak gerileyeceğini öngörüyoruz.

Finansal koşullardaki sıkılaşmayla beraber talep koşullarında görülen dengelenmenin önümüzdeki dönemde daha da belirginleşeceğini tahmin ediyoruz. Para politikasında sıkı duruşumuzu fiyat istikrarı sağlanana kadar kararlılıkla sürdüreceğiz.

Beklentiler ve aylık enflasyonda kalıcı düşüş için alınacak bir miktar mesafe olduğunu değerlendiriyoruz. Kriterlerimizde alınacak bir mesafe olduğunu değerlendiriyoruz. Bu nedenle para politikasında sıkılığı korumaya devam edeceğiz.