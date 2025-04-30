Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

TCMB Başkanı Karahan'dan dezenflasyon mesajı! Sıkı para politikası devam edecek

TCMB Başkanı Fatih Karahan, yurt içi talebin öngörülerin üzerinde seyrettiğini ve dezenflasyon sürecini zayıflattığını belirterek, talebin enflasyonla mücadeleyi sekteye uğratması halinde gerekli adımların atılacağını vurguladı. Karahan, sıkı para politikası duruşunun süreceğini ifade etti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
TCMB Başkanı Karahan'dan dezenflasyon mesajı! Sıkı para politikası devam edecek
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
30.04.2025
saat ikonu 14:59
|
GÜNCELLEME:
30.04.2025
saat ikonu 15:03

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, TCMB 93. Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, iç talebin beklenenden daha güçlü seyrettiğini ve bu durumun dezenflasyon süreci üzerindeki baskıyı artırdığını dile getirdi. Karahan, gerektiği takdirde ek önlemler alınabileceğinin altını çizdi.

“Talep göstergelerini yakından takip ettiğimizi ve talep koşullarındaki gelişmelerin dezenflasyon sürecini olumsuz yönde etkilemesi durumunda gerekli önlemleri alacağımızı vurgulamak isterim” diyen Karahan, iç talebin 2025 yılının ilk çeyreğinde yavaşlamasına rağmen halen güçlü olduğunu ve enflasyon üzerindeki düşürücü etkisinin sınırlı kaldığını ifade etti.

TCMB Başkanı Karahan'dan dezenflasyon mesajı! Sıkı para politikası devam edecek

"HİZMET ENFLASYONU YAVAŞLAMA EĞİLİMİNE GİRDİ"

Karahan, 2024 Haziran’ında başlayan dezenflasyon sürecinin 2025’in ilk çeyreğinde de sürdüğünü belirtirken, hizmet enflasyonunun ocak ayında artış gösterdiğini ancak şubat ve martta belirgin şekilde yavaşladığını aktardı.

Karahan, Türk Lirası’ndaki sınırlı değer kaybının da bu süreçte olumlu etki oluşturduğunu söyledi.

"SIKI PARA POLİTİKASI GEREKTİĞİ SÜRECE DEVAM EDECEK"

Karahan, "Enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunu sürdüreceğiz" dedi. Mart ve nisan aylarında finansal piyasalarda yaşanan gelişmelere hızlı şekilde müdahale ettiklerini söyleyen Karahan, tüm para politikası araçlarının aktif şekilde kullanılmaya devam edeceğini vurguladı.

"Likidite koşullarını yakından izlemeye devam edeceğiz" ifadesini kullanan Karahan, fiyat istikrarının sürdürülebilir büyümenin ön koşulu olduğunu hatırlattı ve bankanın dezenflasyonist sürece kararlılıkla devam edileceğini bildirdi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bakan Ersoy açıkladı! Turizmde ilk çeyrek rekoru
Kripto para piyasasında son durum! Bitcoin 100 bin doları aşabilecek mi? Uzman isim açıkladı
ETİKETLER
#fatih karahan
#fatih karahan
#dezenflasyon
#dezenflasyon
#2025 Enflasyonu
#Enflasyon Rakamları
#Mart Enflasyonu
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.