TCMB Başkanı Karahan'dan dikkat çeken enflasyon ve faiz açıklaması!
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, ABD’de yaptığı değerlendirmede, enflasyondaki düşüşün sürdüğünü ancak olası risklerin hâlâ geçerliliğini koruduğunu vurguladı. Karahan, para politikasının seyri hakkında ise, "Politika faizini, enflasyon görünümünü esas alarak her toplantıda temkinli bir yaklaşımla belirleyeceğiz" ifadelerini kullandı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, ABD'de "Türkiye’de Para Politikası ve Enflasyon Görünümü" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Karahan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
ENFLASYON DÜŞÜŞÜ DEVAM EDİYOR ANCAK RİSKLER VAR
Dolarizasyon riskleri kararlı ve sıkı br politika duruşuyla sınırlandırılmıştır.
Para politikası aktarımı son bir yılda önemli ölçüde iyileşmiştir.
Enflasyon düşüşü devam ediyor, ancak riskler hâlâ geçerliliğini koruyor.
Sıkı para politikası duruşuna ilişkin kararlılık, iç talepteki ılımlılık, Türk lirasındaki reel değerlenme ve enflasyon beklentlerindeki iyileşme yoluyla dezenflasyon sürecini güçlendiriyor. Bundan sonra maliye politikasının artan koordinasyonu da bu sürece önemli ölçüde katkıda bulunacaktır.
SIKI PARA POLTİKASI DURUŞU DEVAM EDECEK
Sıkı para poltikası duruşu, enflasyonda sürdürülebilir bir düşüş yoluyla fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecektir.
Politika faizi gerçekleşen ve beklenen enflasyonu ve altta yatan eğilimi dikkate alarak öngörülen dezenflasyon yolunun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlenecektir.
Kurul, politika faizini enflasyon görünümüne odaklanarak toplantı bazında ihtiyatlı bir şekilde ayarlayacaktır.
Enflasyonda önemli ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi halinde para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır.
Enflasyon sadece belli bir malın veya hizmetin fiyatının tek başına artması değil, fiyatların genel düzeyinin sürekli bir artış göstermesidir. Diğer bir deyişle, sadece bazı malların fiyatlarının sürekli artması ya da tüm malların fiyatlarının bir sefer artması enflasyon değildir.