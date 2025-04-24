TCMB Başkanı Karahan'dan dikkat çeken enflasyon ve faiz açıklaması!

Enflasyon kavramı nedir?

Enflasyon sadece belli bir malın veya hizmetin fiyatının tek başına artması değil, fiyatların genel düzeyinin sürekli bir artış göstermesidir. Diğer bir deyişle, sadece bazı malların fiyatlarının sürekli artması ya da tüm malların fiyatlarının bir sefer artması enflasyon değildir.