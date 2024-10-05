TCMB Başkanı Karahan'dan İTO, ENAG ve TÜİK enflasyon verilerine yönelik açıklama

05 Ekim 2024 11:30 - Güncelleme : 05 Ekim 2024 11:41

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Meclis'te yaptığı sunumda İTO, ENAG ve TÜİK enflasyonları arasında ortaya çıkan fark hakkında konuştu. TCMB Başkanı Karahan, “yöntem” farklılığına dikkat çekerek, “Bu 3 endeks aynı şeyi ölçmüyor, tamamen farklı şeyleri de ölçmüyor ama aynı sayıları beklemek doğru değil" dedi.

TCMB Başkanı Fatih Karahan, geçtiğimiz gün Meclis'te yaptığı sunumda üç kurumun farklı enflasyon oranları açıklamasına ilişkin sorularına cevap verdi. İTO, ENAG ve TÜİK gibi kurumların farklı enflasyon oranları açıklamasına yönelik olarak farklı yöntemler kullandıklarını aynı şeyi ölçmediklerini ifade etti.

KKM NEDEN KAPATILMADI?

Karahan, KKM’nin neden kapatılmadığına ilişkin soruları da cevap verdi. Karahan, 2023 Ağustos’undan bugüne bakiyede 100 milyar dolarlık azalma olduğuna dikkat çekerek, "Şu anda bakiyeyi bu aşama için doğru bulmuyoruz, biraz daha azalması gerekiyor, bu süreci biraz daha yönettikten sonra değerlendirmemizi yeniden yapacağız. KKM bir süre daha bakiyesi azalarak devam edecek" dedi.

İTO, ENAG VE TÜİK İÇİN YÖNTEM FARKINA İŞARET ETTİ

Karahan, milletvekillerinin İTO, ENAG ve TÜİK enflasyon oranlarında farklılığa ilişkin eleştirileri de cevapladı. Yöntem farklılığına dikkat çeken Karahan şunları kaydetti:

Bu 3 endeks aynı şeyi ölçmüyor, tamamen farklı şeyleri de ölçmüyor ama aynı sayıları beklemek doğru değil yani bir elma ile armut kadar farklı değil ama belki yeşil elma, kırmızı elma gibi. İTO sadece İstanbul’da topluyor, TÜİK daha genel topluyor ve yöntem farklı. ENAG online topluyor yani oldukça ciddi farklılıklar var.

ENFLASYONDA GERİLEME SÜRECEK

Merkez Bankası Başkanı Haziranda dezenflasyon sürecinin başladığını, bundan sonra da ara hedeflere uyumlu olarak enflasyonu düşürmek için ellerinden geleni yapacaklarını anlattı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, manşet enflasyonun düşmeyi sürdüreceğini ifade etti.

Dönem dönem enflasyon dinamiğini gözden geçirdiklerini anlatan Karahan, "Bizim işimiz enflasyon yüzde 5’e gidene kadar bitmeyecek. Ondan sonra da zaten Merkez Bankalarının görevi fiyat istikrarının devamını sağlamaktır" ifadeleri kullandı.



