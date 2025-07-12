TCMB Başkanı Karahan’dan Londra’da kritik mesajlar: Faiz indirimi sinyali temkinli geldi

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Londra’da yatırımcılarla gerçekleştirdiği toplantılarda, yerel tasarruf sahiplerinin mevduat tercihlerine dikkat çekerek, bu eğilimlerin para politikası adımlarında önemli bir rol oynayacağını belirtti. 24 Temmuz’daki olası faiz indirimi öncesinde TL mevduatlara uygulanan stopaj artışı, indirim beklentilerini gölgede bırakırken, Karahan’ın mesajları piyasalarca “temkinli duruşun işareti” olarak değerlendirildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Londra'da yatırımcılarla gerçekleştirdiği basına kapalı toplantılarda dikkat çeken mesajlar verdi. Edinilen bilgilere göre Karahan, yerel tasarruf sahiplerinin Türk Lirası cinsi mevduatlara olan ilgisinin yakından izlendiğini belirtti. Bu vurgu, Merkez Bankası’nın olası faiz indirimi kararlarında dikkatli bir yaklaşım sergileyeceği şeklinde yorumlandı.

MEVDUAT TERCİHLERİ YAKINDAN İZLENİYOR

Toplantılara katılan kaynaklar, TCMB yetkililerinin yatırımcılara, mevduat tercihlerinin yaklaşan faiz kararları için önemli bir gösterge olarak görüldüğünü aktardığını bildirdi. Karahan’ın değerlendirmeleri, politika yapıcıların para politikasında hızlı adımlardan kaçınacağını ve temkinli bir duruş sergilemeye devam edeceklerini ortaya koydu.

STOPAJ HAMLESİ SORU İŞARETLERİNİ ARTIRDI

Öte yandan Temmuz ayında TL mevduat ve yatırım fonlarında stopaj oranlarının yükseltilmesi, olası faiz indirimi konusunda belirsizliğe neden oldu. 9 Temmuz 2025’te Resmî Gazete’de yayımlanan düzenlemeyle, 6 aya kadar vadeli hesaplarda stopaj oranı yüzde 15’ten yüzde 17,5’e, 1 yıla kadar olan vadeli hesaplarda ise yüzde 12’den yüzde 15’e çıkarıldı.

ANALİSTLER: “FAİZ İNDİRİMİ SİNYALLERİ ZAYIF AMA MEVCUT”

Haziran toplantısında politika faizini yüzde 46 seviyesinde sabit tutan TCMB, sonraki süreçte indirime açık kapı bırakmıştı. Analistler, 24 Temmuz’da yapılacak Para Politikası Kurulu toplantısında faiz indirimi olasılığını masada tutarken, tahminler 2,5 ila 3,5 puanlık bir aralıkta şekilleniyor. Ancak stopaj artışı ve Londra’daki temkinli açıklamalar, indirimin zamanlaması ve büyüklüğüne dair beklentileri yeniden şekillendirdi.

"VERGİ ARTIŞI, TL’YE OLAN İLGİYİ ZAYIFLATABİLİR"

Bloomberg News'te yer alan haberde, "Türkiye, TL cinsi mevduatlar ve yatırım fonlarına yönelik stopaj vergilerini artırarak, Merkez Bankası’nın ekonomiyi dövizden arındırma kampanyasını karmaşık hale getirdi. Lira enstrümanlarına uygulanan daha yüksek vergiler, tasarruf sahiplerini döviz cinsi varlıklara yönlendirebilir ve bu da enflasyonist riskleri tetikleyebilir" ifadesine yer verildi.