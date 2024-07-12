TCMB Başkanı yabancı yatırımcılara şimdiye kadarki en vurgulu mesajını verdi

12 Temmuz 2024 17:23 - Güncelleme : 12 Temmuz 2024 17:25

TCMB Başkanı Fatih Karahan'dan kiralar için kritik açıklama! 'Hala bir risk var'

TCMB Başkanı Fatih Karahan'dan kiralar için kritik açıklama! 'Hala bir risk var'

Emekli maaşında 3 seçenekli zam formülü! Fatih Atik ve Cem Küçük son kulisleri paylaştı: İşte en düşük aylık

Emekli maaşında 3 seçenekli zam formülü! Fatih Atik ve Cem Küçük son kulisleri paylaştı: İşte en düşük aylık

Fatih Karahan, altı aydan uzun bir süre önce atanmasından bu yana ilk defa Bloomberg'e röportaj verdi. Türkiye'de enflasyonu haziran ayında son sekiz aydır ilk kez yavaşlamasıyla birlikte, fiyat artışları 70'in üzerindeki seviyelerden düşmeye başladı.Karahan, "Politika faizleri konusunda atacağımız her adım, 2025 ve sonrasındaki enflasyon hedefini tutturacak şekilde kalibre edilmeli" dedi.

Fatih Karahan, yakında bankanın politika faiz oranını yüzde 50'den indirebileceği yönünde mesaj verdi.

FAİZ İNDİRİM MESAJI VERDİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, perşembe günü Merkez Bankası'nın İstanbul'daki ofisinde konuştu. Karahan, faiz indirimlerinin olası zamanlaması hakkında yorum yapmaktan kaçındı ancak "temkinli duruşumuzu sürdürmemiz gerekiyor" dedi.

Enflasyonun nihayet düşüşe geçmesi ve iç talebin gerilemeye başlamasıyla birlikte Merkez Bankası enflasyonu bu yılın sonunda neredeyse yarı yarıya azalarak yüzde 38'e düşeceğini, 2025'te yüzde 14'e, bir sonraki yıl ise yüzde 9'a gerileyeceğini tahmin etti.

'NE GEREKİRSE YAPIYORUZ'

Karahan, "Bu yılki hedefe ulaşmak güvenilirlik kazanmak açısından kritik önem taşıyor ve bunun için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Enflasyon beklentilerinin dezenflasyon sürecini destekleyeceği konusunda biraz rahatlayabilmemiz için hane halkı ve firmaların beklentilerinde daha net iyileşmeler görmek istiyoruz." dedi.

Karahan, enflasyonun haziran ayında tahmin edilenden daha hızlı düşmesine rağmen, düşüşün yeterince önemli olduğu ve sürdürülebileceği sonucuna varmak için "erken" olduğunu söyledi.

Merkez Bankası, önümüzdeki ay üç aylık bankanın yeni enflasyon tahminlerini sunacak.

Karahan bir sonraki adımlarını belirlerken, iç talebi soğutmaya ve Türkiye'nin mali durumunu uzun süredir zorlayan cari işlemler açığını daraltmaya devam etmeye odaklandığını ifade etti.

TÜRK LİRASININ REEL OLARAK DEĞER KAZANDI

Karahan'a göre sıkı politikanın bir sonucu da Türk lirasının reel olarak değer kazanması oldu. TCMB Başkanı bunun yüksek faizlerin Türk varlıklarını daha cazip hale getirdiğini belirtti.

ŞİRKETLER TEMKİNLİ

Şirketler, pahalı bir para biriminin Türk ihracatının rekabet gücüne zarar verebileceği ve nihayetinde yabancı ürünlere daha güçlü bir talep olacağı konusunda endişeli. Ancak Fatih Karahan, bunun yerine kısıtlayıcı para politikasının iç talebi destekleyerek ithalatı azaltmasını ve cari açığı daraltmasını bekliyor.

Fatih Karahan, uygulanan politikaların şu ana kadar likidite sorununu daha yönetilebilir hale getirdiğini vurguladı.

Karahan, "Rezerv pozisyonumuzu iyileştirme ihtiyacını, aşırı likiditeden kaçınmayı ve sermaye akışlarından kaynaklanan kırılganlıkları önlemeyi gerektiren dezenflasyona ulaşma ana hedefimizle dengelemek zorundayız. Şimdiye kadar bu dengeleri iyi yönettik ve düzenlemelerin gevşetilmemesi de buna yardımcı oldu."

İleriye dönük olarak, bankanın döviz yükümlülüklerini azaltmak ve uluslararası karşı taraflarla mevduat anlaşmalarını gözden geçirmek istiyoruz.

Rezervlerin daha da güçlendirilmesi gerekse de, öncelikli hedef dezenflasyona ulaşmak. Fiyat istikrarına her zaman öncelik vermeye ve piyasa koşulları elverdikçe rezerv biriktirmeye devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.