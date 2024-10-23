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TCMB depo alım ihalesi teklif tutarı belli oldu

Editör: Sevde Nur Demir / Kaynak: Anadolu Ajansı
23 Ekim 2024 17:01 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 17:12
TCMB depo alım ihalesi teklif tutarı belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) ikinci TL depo alım ihalesi için teklif tutarı ve detaylar belli oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) ikinci TL depo alım ihalesinde teklif​ tutarı 585 milyar 382 milyon lira oldu. 

FAİZ ORANLARI​ DA BELİRLENDİ

TCMB'nin bugün açtığı 630 milyar liralık ikinci TL depo alım ihalesinde, minimum faiz oranı yüzde 49,98, maksimum faiz oranı yüzde 50, ortalama faiz oranı yüzde 50 olarak ilan edildi. İhaleye, 585 milyar 382 milyon liralık teklif geldi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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