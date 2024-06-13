TCMB kısa vadeli borç istatistikleri açıklandı! Nisanda rekor kırdı

13 Haziran 2024 10:02 - Güncelleme : 13 Haziran 2024 10:16

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Nisan 2024 dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri duyuruldu.

Kısa vadeli dış borç nisanda rekor kırdı.

Buna göre, kısa vadeli dış borç stoku, nisan sonu itibarıyla Nisan sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2023 yıl sonuna göre %2,3 oranında artışla 180,1 milyar ABD doları oldu.

Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku % 8,1 oranında artarak 74,0 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku % 1,0 oranında azalarak 60,6 milyar ABD doları oldu.

Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2023 yıl sonuna göre %22,6 oranında artarak 15,5 milyar dolara çıktı.

Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı %3,7 oranında azalarak 19,3 milyar ABD doları, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da %1,2 oranında artışla 21,0 milyar dolar oldu.

Yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre %21,0 oranında artışla 18,3 milyar dolara çıktı.

Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2023 yıl sonuna göre %0,5 oranında azalarak 54,0 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.

KAMU SEKTÖRÜNÜN KISA VADELİ BORCU 38,2 MİLYAR DOLAR

Borçlu bazında bakıldığında tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu ise 2023 yıl sonuna göre %10,9 oranında artarak 38,2 milyar dolar oldu.

Özel sektörün kısa vadeli dış borcu %1,2 oranında artarak 96,3 milyara yükseldi.

Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre %2,3 oranında artarak 97,8 milyar dolara çıktı.

Parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar %1,2 oranında azalarak 77,5 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti.

Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 279 milyon dolar oldu.

KISA VADELİ TAHVİL İHRAÇLARI

2023 yıl sonunda 1,7 milyar ABD doları olan kısa vadeli tahvil ihraçları, 2024 Nisan sonu itibarıyla 4,6 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

DIŞ BORÇ STOKUNUN DÖVİZ KOMPOZİSYONU

2024 Nisan sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu %52,1’i ABD doları, %21,1’i Euro, %11,7’si TL ve %15,1’i diğer döviz cinslerinden oluştu.

2024 Nisan sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 232,1 milyar dolar oldu.

Söz konusu stokun 20,9 milyar ABD dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluştu.

Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün %22,4, Merkez Bankası’nın %19,6, özel sektörün ise %58,0 oranında paya sahip oldu.