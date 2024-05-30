TCMB rezerv artışını 4. haftaya taşıdı, işte kasadaki döviz ve altın miktarı

30 May 2024 15:17 - Güncelleme : 30 May 2024 15:20

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Böylelikle Merkez Bankası resmi rezervleri belli oldu.

BRÜT DÖVİZ REZERVLERİ AÇIKLANDI

Buna göre, 24 Mayıs itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 4 milyar 216 milyon dolar artışla 82 milyar 765 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 17 Mayıs'ta 78 milyar 549 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

ALTIN REZERVİ DÜŞTÜ

Bu dönemde altın rezervleri de 1 milyar 100 milyon dolar düşüşle 60 milyar 576 milyon dolardan, 59 milyar 476 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 24 Mayıs haftasında bir önceki haftaya kıyasla 3 milyar 117 milyon dolar artarak 139 milyar 125 milyon dolardan, 142 milyar 242 milyon dolara çıktı.

TCMB rezervleri Ocak 2023'ten bu yana şöyle (milyon dolar):