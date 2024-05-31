TCMB rezervlerinde kritik eşik aşıldı, 4 yıl sonra ilk

31 May 2024 16:35 - Güncelleme : 31 May 2024 16:36

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası swap hariç net rezervleri 4 yıl sonra ilk kez pozitif tarafa geçti.

MART 2020’DEN BERİ İLK

Bloomberg HT’de yer alan hesaplamaya göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB rezervleri bu haftanın ilk dört gününde 5,3 milyar dolar toparlanma gösterdi. Böylelikle swap hariç net rezervler Mart 2020'den bu yana ilk kez pozitif bölgeye geçti.

SEÇİMLERDEN SONRA ARTIŞA GEÇTİ

Mart ayında yapılan seçimlerden sonra swap hariç rezervler hızla düşüşe geçti. Yaşanan gerilemenin ardından eksi 65,5 milyar dolarla tarihi dip seviyeyi gördü. Sonraki süreçte rezervlerde kademeli olarak toparlanma gözlendi. Böylelikle dört yıl sonra ilk kez swap hariç net rezervler artıya geçti.

TCMB Başkanı Fatih Karahan, yılın ikinci enflasyon raporu sunumunda enflasyonla mücadeleye zarar vermeyecek şekilde rezerv biriktirmeye devam edileceğini ifade etti. Seçimlerden sonra carry trade ve tahvil kanalından Türkiye'ye önemli ölçüde döviz girişi yaşanmıştı.