TCMB toplam rezervleri 12 Temmuz haftasında yeni rekorunu kırdı

19 Temmuz 2024 14:39 - Güncelleme : 19 Temmuz 2024 14:48

Türk Hava Yolları ve Pegasus çöktü! Biletleme ve rezervasyon işlemleri askıda

Türk Hava Yolları ve Pegasus çöktü! Biletleme ve rezervasyon işlemleri askıda

TCMB toplam rezervleri yeni rekorunu kırdı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri, 12 Temmuz haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 348 milyon dolar yükseldi. Toplam rezervler 153 milyar 796 milyon dolara çıkarak yeni rekora imza attı.

TCMB TOPLAM REZERVLERİ REKOR KIRDI

Merkez Bankası rezervleri tüm zamanların rekorunu kırdı.

Toplam rezervler 153 milyar 796 milyon dolara çıkarak yeni rekora imza attı.

TCMB REZERVLERİNDE ARTIŞ SÜRÜYOR

Net rezervler de 43,6 milyar dolardan 47,7 milyar dolara yükseldi. swap hariç net rezervler 22,2 milyar dolar oldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, X hesabından yaptığı paylaşımda swap hariç net rezervlerin son 4,5 yılın zirvesini paylaştı.