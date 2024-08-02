TCMB'den ilk güniçi ilave TL depo alım ihalesi

02 Ağustos 2024 14:47 - Güncelleme : 02 Ağustos 2024 14:59

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) sterilizasyon adımı olarak ilk güniçi ek TL depo alım ihalesini açtı. Bir hafta vadeli 30 milyar TL'lik ihale saat 11:00'da açıldı.

STERİLİZASYON ADIMLARI

TCMB'nin açtığı diğer ihale ise saat 13.45'te pazartesi vadeli 120 milyar TL tutarında ek TL depo alım ihalesi oldu.

TCMB dün bankalara gönderdiği yazıda, "Sterilizasyon araçlarının çeşitlendirilerek etkin şekilde kullanılması amacıyla 11.00-11.30 saatleri arasında düzenlenen TL depo alım ihalelerine ek olarak, gerekli görülen durumlarda gün içerisinde ek TL depo alım ihalesi açılabilmesine" karar verildiğini duyurmuştu.