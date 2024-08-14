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TCMB'den sterilizasyon için yeni adım geldi!

Editör: Sevde Nur Demir / Kaynak: Bloomberg HT
14 Ağustos 2024 11:20 - Güncelleme : 14 Ağustos 2024 11:30
TCMB&#039;den sterilizasyon için yeni adım geldi!

Merkez Bankası likidite fazlalığının sterilize edilmesi için önlemler alıyor. TCMB Takasbank Para Piyasası’nda işlem yapmaya başlıyor.

Ekonomi yönetiminin son dönemlerde piyasadaki likidite fazlalığını azaltmak için aldığı önlemlere bir yenisi daha eklendi. TCMB bu amaca yönelik olarak Takasbank Para Piyasası’nda işlem yapmaya başlıyor.

TAKASBANK'TA İŞLEM

Bloomberg'in Takasbank’a gönderilen yazıdan aktardığı verilere göre, Merkez Bankası sterilizasyon araçlarının çeşitliliğinin artırılması çerçevesinde, piyasa koşulları gerektirdiğinde, Takasbank Para Piyasası’nda gecelik vadede kendi borç alma faiz oranından alış emri girebilecek.

Konu hakkında bilgi sahibi bir kaynağa göre, alış emirleri bu sabah itibarıyla aktif durumda.

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Kaynak: Bloomberg HT
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