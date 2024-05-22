TCMB'nin TL depo alım ihalesinde teklif belli oldu

22 May 2024 14:33 - Güncelleme : 22 May 2024 14:34

TCMB'nin bugün açtığı 114 milyar 945 milyon liralık TL depo alım ihalesinde gerçekleşme 114 milyar 945 milyon lira oldu.

TEKLİF BELLİ OLDU

İhaleye 114 milyar 945 milyon liralık teklif geldi. İhalede, minimum faiz oranı yüzde 49,85, maksimum faiz oranı yüzde 50, ortalama faiz oranı ise yüzde 49,99 olarak ilan edildi.