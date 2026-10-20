Tek bir şirket dev sektörü korkuyor! 3 trilyon dolarlık borç

COREWEAVE'DE TEHLİKE ÇANLARI ÇALIYOR

Borçlanma yarışının en dikkat çekici örneklerinden biri, yapay zeka şirketlerine veri merkezi ve hesaplama kapasitesi sağlayan CoreWeave. Şirketin finansal durumuna ilişkin kaygılar son dönemde tahvil piyasasına da yansıdı. CoreWeave'in beş yıllık tahvilinin fiyatı temmuz ayından bu yana yüzde 16 gerilerken, tahvil getirisi aynı dönemde yüzde 10'dan yüzde 15'e yükseldi. Bu seviyeler, yatırımcıların şirketin borçlarını geri ödeme kapasitesi konusunda ciddi risk gördüğüne işaret ediyor.

Daha çarpıcı bir gösterge ise kredi temerrüt takaslarından (CDS) geliyor. CoreWeave'in borçlarını ödeyememesi ihtimaline karşı kullanılan bu finansal araçların fiyatları, şirketin önümüzdeki beş yıl içerisinde temerrüde düşme olasılığının yüzde 60'ı aştığına işaret ediyor. Endişeler hisse piyasasına da sıçradı. CoreWeave hisseleri, geçen hafta yaşanan gelişmelerin ardından salı günkü kapanıştan itibaren yüzde 20'den fazla değer kaybetti.

Üstelik satış baskısı yalnızca CoreWeave ile sınırlı kalmadı. Yapay zeka altyapısına yatırım yapan diğer şirketlerin tahvillerinde de benzer hareketler görüldü.

Finans piyasalarında devlet tahvillerinin 1.000 baz puan üzerinde getiri sunan borçlanma araçları genellikle finansal sıkıntı göstergesi olarak değerlendiriliyor. CoreWeave'in tahvillerindeki hareketlilik, şirketin gelecekte daha düşük maliyetle borç bulmasını da zorlaştırabilecek bir risk olarak görülüyor.