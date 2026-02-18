Menü Kapat
TGRT Haber
Ekonomi
Editor
 Ümit Buget

Tek tıkla market fiyatı dönemi! 50 bin ürün karşılaştırılıyor

Market fiyatlarını şeffaf ve erişilebilir hale getiren "marketfiyati.org.tr" 50 bine yakın ürünün fiyat bilgisini tek platformda buluşturuyor. geçen yıl geliştirilen "Market Fiyatı" uygulaması Ramazan'da vatandaşların hayatını kolaylaştırmayı hedefliyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı , Ramazan öncesinde vatandaşlar tarafından fiyat karşılaştırmasına imkan sağlayan söz konusu uygulamaya ilişkin bilgi verdi.

tarafından Sanayi ve Teknoloji ile Ticaret Bakanlığı ve Merkez Bankası iş birliğiyle geçen yıl geliştirilen "Market Fiyatı" uygulamasının vatandaşlar için kolaylık sağlamaya devam ettiğine dikkati çeken Kacır, şunları kaydetti:

"https://marketfiyati.org.tr, 50 bine yakın ürünün fiyat bilgisini tek platformda buluşturarak alışverişte şeffaflığı güçlendiriyor, doğru ve hızlı karşılaştırma imkanı sunuyor. Mobil uygulamamız, barkod okuyucu özelliğiyle market rafında anında fiyat karşılaştırması yapılmasına da imkan sağlıyor. Hayatı kolaylaştıran dijital çözümlerle vatandaşımızın yanında olmayı sürdüreceğiz."

