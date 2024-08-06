Tekirdağ'ı fırtına vurdu ayçiçek tarlaları harap oldu! Yağ fiyatlarında zam için hazırlıklı oldun

06 Ağustos 2024 17:06 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 17:36

Aile destek ödemelerinin ne zaman hesaplara yatacağı belli oldu

Aile destek ödemelerinin ne zaman hesaplara yatacağı belli oldu

Tekirdağ dün adeta felaketi yaşadı. Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi'nde sağanak, fırtına ve dolu etkili oldu. Rüzgarda ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, sahildeki iş yerlerini su bastı ve hasada hazırlanan ayçiçek tartaları ciddi oranda zarar gördü. Sektör temsilcileri arasında beklenmeyen bu fırtına ile yağ fiyatlarına zam beklentisi oluştu.

AYÇİÇEK TARLALARI CİDDİ ZARAR GÖRDÜ

Tekirdağ ve Kırklareli'nde fırtına ve dolu etkili oldu.

öğleden sonra başlayan fırtına ve dolu nedeniyle yol kenarındaki ağaçların dalları kırıldı, bazı binaların çatıları uçtu.

Kentte aniden başlayan kuvvetli sağanaktan ayçiçek tarlaları da nasibini aldı.

Nisan başı, Mayıs ortasında ekilen ve şu hasadına az bir zaman kalan ayçiçekleri harap oldu.

YAĞ FİYATLARINA ZAM GELEBİLİR

Yaşanan felaketin ardından ayçiçek yağı fiyatlarına zam beklentisi oluştu.

İlerleyen günlerde yağ fiyatlarına zam bekleniyor.

Yağ fiyatları, ayçiceklerinin uğradığı zarardan etkilenip yurt içindeki raflara zam olarak yansıyabilir.

BAKANLIK'TAN AYÇİÇEK YAĞI KARARI

Ayçiçek ürünü hasadı başlarken Ticaret Bakanlığı önemli bir karar aldı.

Yağlık ayçiçeği tohumu ve ham ayçiçek yağı için 2025 yılı tarife kontenjanı uygulaması yeniden belirlendi.

1 milyon ton yağlık ayçiçeği tohumu ve bunun karşılığı 400 bin ton ham ayçiçeği tohumu yağı olarak uygulanacak.

Ayçiçeği tohumu yağı için 1/1/2025-30/4/2025 tarife kontenjanı döneminde %20, diğerleri için %8 oranında gümrük vergisi uygulanacak.