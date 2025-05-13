Apple'ın iPhone fiyatları soruşturması genişledi! Teknoloji devleri de Rekabet Kurumu radarında

Rekabet Kurumu, teknoloji devi Apple'ın Türkiye'de faaliyet gösteren şirketi Apple Teknoloji ve Satış Limited Şirketi (Apple) hakkında tüketici elektroniği ürünlerinin geri alımına yönelik pazarda fiyatları koordine etmeye çalışarak 4054 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesinin ihlal edilip edilmediğini tespit etmek amacıyla soruşturma başlattığını duyurdu.



Rekabet Kurulu, sıfır ve ikinci el Apple ürünlerinin satışında faaliyet gösteren teşebbüsler arasında fiyat koordinasyonu yapılıp yapılmadığını incelemek üzere başlattığı soruşturmayı genişletme kararı aldı. Soruşturma Apple ile birlikte Premium yeniden satıcılar, ikinci el ürün pazarında faaliyet gösteren firmalar ve geri alım işlemlerine aracılık eden platformun işleticisi hakkında yürütülecek.

Kurul 27 Şubat 2025 tarihli kararında, APPLE'ın, Apple markalı ürünlerin yeniden satış fiyatını tespit etmiş olabileceği ve/veya geri alım pazarında faaliyet gösteren teşebbüslerin uygulayacağı geri alım fiyatlarını koordine etmiş olabileceği şüphesini doğuran bulgulardan hareketle; 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak bazı teknoloji market zincirleri hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 41. maddesi uyarınca soruşturma açılmasına karar vermişti.

Ön araştırma sonucunda Kurulun 10 Mayıs tarihli toplantısında; 4054 sayılı Kanun'un 4. maddesini ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla; bazı teknoloji marketler hakkında soruşturma açılmasına, açılan bu soruşturmanın 27 Şubat tarihli soruşturma ile birlikte yürütülmesine karar verildi.