Teknolojide çığır açıldı! Elon Musk paylaştı: Model Y sahibinin evine kendi gitti

Tesla'dan devrim niteliğinde adım. Elon Musk, tam otonom Model Y'nin sürücüsüz şekilde fabrikadan çıkarak yeni sahibinin evine başarıyla ulaştığını açıkladı. Tarihi teslimat anlarına dair görüntüler Tesla'nın resmi hesabından paylaşılırken, mühendis Ashok Elluswamy ise aracın otoyolda saatte 116 km hıza ulaştığını belirtti.
Elon Musk, Tesla’nın tam otonom sürüş teknolojisinde tarihi bir başarıya ulaştığını açıkladı. Şirketin geliştirdiği yapay zeka destekli sistemle, Tesla Model Y aracı, üretim bandından çıkar çıkmaz kimsenin müdahalesi olmadan yeni sahibine ulaştı.
Musk, X platformunda yaptığı açıklamada, "Tesla Model Y'nin fabrikadan şehrin diğer ucundaki bir müşterinin evine otoyollar da dahil olmak üzere ilk tam otonom teslimatı planlanandan bir gün önce tamamlandı!"ifadelerini kullandı.
Musk, yaptığı diğer paylaşımında ise araçta hiç kimsenin bulunmadığını ve uzaktan kontrol edilmediğini belirterek, “TAMAMEN otonom! Bildiğimiz kadarıyla, bu halka açık bir otoyolda içinde insan veya uzaktan operatör olmadan gerçekleşen ilk tam otonom sürüş” dedi.
Tesla mühendislerinden Ashok Elluswamy ise, Model Y’nin teslimat sırasında saatte 72 mil (yaklaşık 116 km) hıza ulaştığını belirtti. Şirketin resmi hesabı üzerinden otonom teslimatın videosu da yayınlandı ve büyük ilgi gördü.