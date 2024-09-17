Telefon faturası cep yakıyor! Vatandaşlar isyanda: Cep telefonu tarifelerine yüzde 400 zam!

17 Eylül 2024 12:08 - Güncelleme : 17 Eylül 2024 12:54

Cep telefonu faturalarına gelen yüzde 300-400 oranına yakın fiyat artışları vatandaşları kara kara düşündürüyor. Operatör firmalarının tarifelere yaptığı fahiş zamlar vatandaşı isyan ettirdi. 265 TL’lik fatura gelen zamlarla binli rakamlara ulaşıyor...

Asgari ücret ne kadar olacak? Zam oranı için 7 senaryo ortaya çıktı! Kurumlarda peş peşe asgari ücret tahmini

Asgari ücret ne kadar olacak? Zam oranı için 7 senaryo ortaya çıktı! Kurumlarda peş peşe asgari ücret tahmini

Telefon ve internet faturalarına gelen peş peşe zamlar vatandaşları isyan ettirdi. Çoğu kişi sosyal medyada kendilerine teklif edilen faturaları paylaşarak fahiş zamlara tepki gösterdi.

OPERATÖR ZAMLARINA SOSYAL MEDYADA TEPKİ

Birgün'de yer alan habere göre, bir kişi 235 TL olan faturasının, neredeyse 4 kat artarak ve 814 TL olduğunu paylaştı. Bir başka vatandaş ise haziran ayında 265 TL ödediği faturanın ağustos ayında 1200 TL geldiğini söyledi. GSM operatörlerinin sözleşmesi biten herkese fahiş teklifler verdiğini vurgulayan kişiler, "Her sene git gel yapıyoruz bunlar yüzünden. Yeni müşteriye 200 liraya verdiğini mevcut müşteriye 600 liraya veriyor. Hırsızlık yapıyorlar resmen" dedi.

KAMPANYALARA DİKKAT

"Size özel kampanya" adı altında aldatıcı verilerin kendileriyle paylaşıldığını da belirten vatandaşlar, “Örneğin size özel 190 TL yazıyor ancak girdiğimizde bunun sadece ilk 3 ay böyle olduğunu ardından kalan aylar için ise yüksek tutarlar istendiğini görüyoruz. Kampanyalar aldatıcı, buna bir el atılması lazım” şeklinde tepkisini dile getirdi.

BTK​ FİYAT AÇIKLAMIŞTI

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 1 Nisan itibarıyla geçerli olmak üzere mobil haberleşme hizmetleri ücret tarifesini açıklamıştı ve azami ücret tarifesine yıllık yüzde 65 zam​ geleceği belirtilmişti. Yeni ücret tarifesine göre yurt içi aramanın dakikası 3 lira 12 kuruşa yurt dışı arama ücretinin dakikası 31 lira 35 kuruşa yükselmişti.