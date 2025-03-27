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 | İrem Çınar

Telefon ve tabletler için yeni düzenleme! BTK'dan Avrupa Birliği hamlesi: 7 Yıl garanti zorunluluğu geliyor

Teknolojik cihazlar çevre dostu hale geliyor. Yeni düzenlemeyle, cep telefonları ve tabletlerin yedek parçalarına en az 7 yıl garanti verilecek ve cihazların 45 düşmeye karşı dayanıklı olması zorunlu olacak. Haziran ayında yürürlüğe girmesi beklenen bu adım, sürdürülebilir teknolojiye geçişte önemli bir rol oynayacak.

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KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
27.03.2025
saat ikonu 10:56
|
GÜNCELLEME:
27.03.2025
saat ikonu 10:56

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), akıllı telefon ve tabletler başta olmak üzere teknolojik cihazlar için yeni düzenlemeler getirmeye hazırlanıyor. Avrupa Birliği (AB) mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanan tebliğ taslağı ile cihazların daha çevre dostu ve dayanıklı hale getirilmesi hedefleniyor.

YEDEK PARÇA TEDARİĞİ 7 YIL SÜRECEK

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, yeni düzenlemede; telefon, tablet, hoparlör ve kamera gibi cihazların piyasadan kalkmasının ardından üretici firmalar, bu ürünlerin yedek parçalarını en az 7 yıl boyunca sağlamaya devam etmek zorunda olacak. Böylece cihazların ömrü uzatılarak hem tüketicilere uzun vadeli kullanım imkânı sunulacak hem de elektronik atıkların azaltılması sağlanacak.

ZORUNLU SIFIRLAMA YAZILIMI GELİYOR

Özellikle ikinci el cihaz piyasasında güvenliği artırmayı amaçlayan düzenleme kapsamında, tüm kişisel bilgilerin kalıcı olarak silinmesini sağlayan bir sıfırlama yazılımı zorunlu hale getirilecek. Bu sayede, cihazlarını elden çıkarmak isteyen kullanıcıların verileri güvenli bir şekilde temizlenebilecek.

CİHAZLAR DAHA DAYANIKLI OLACAK

Yeni standartlar çerçevesinde, akıllı telefon ve tabletler belirli dayanıklılık testlerinden geçmek zorunda olacak. Cihazların kılıf veya koruyucu aksesuarlar olmadan en az 45 kez düşmeye dayanıklı olması gerekecek. Ayrıca ekran çizilmelerine karşı belli bir sertlik seviyesinin altına düşmeyecek ve yabancı cisimlerin girişine, su sıçramalarına karşı daha dirençli hale getirilecek.

GÜNCELLEME POLİTİKALARINA YENİ ŞARTLAR

İmalatçı ve ithalatçılar için işletim sistemi güncellemeleri konusunda da bazı yükümlülükler getirilecek. Kullanıcı deneyimini olumsuz etkilemeyecek şekilde uzun süreli yazılım desteği sunulması gerekecek.

Haziran ayında yürürlüğe girmesi beklenen düzenleme, hem tüketicilerin haklarını koruyacak hem de elektronik cihazların çevre dostu olmasını sağlayacak.

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Sıkça Sorulan Sorular

BTK'ya nasıl ulaşırım?
Söz konusu merkeze 120 kısa numarası aranarak 7/24 ulaşılabilmektedir.
ETİKETLER
#Teknoloji
#btk
#cep telefonu
#tablet
#Avrupa Birliği (AB)
#Kameralar
#Ekonomi
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