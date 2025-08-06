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Ekonomi
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 | Bengü Sarıkuş

Sakın bu tuzağa düşmeyin! Bakanlık'tan kritik uyarı

Ticaret Bakanlığı bazı bakanlıkların adı kullanılarak kişi ve kurumları hedef alan dolandırıcılık girişimlerinin gerçekleştirildiğine dikkati çekti ve vatandaşları bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı uyardı.

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Sakın bu tuzağa düşmeyin! Bakanlık'tan kritik uyarı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
06.08.2025
saat ikonu 17:25
|
GÜNCELLEME:
06.08.2025
saat ikonu 17:35

, son dönemde bazı bakanlıkların adı kullanılarak, kişi ve kurumları hedef alan girişimlerinin gerçekleştirildiğine dikkati çekerek, vatandaşlardan bu tip girişimlere kesinlikle itibar etmemelerini istedi. Bakanlığın sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Sakın bu tuzağa düşmeyin! Bakanlık'tan kritik uyarı

Tüketicilerin dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmaları yönünde uyarıldığı açıklamada, "Son dönemde, çeşitli bakanlıklarımızın ve bilhassa Ticaret Bakanlığımızın adı kullanılarak, kişi ve kurumları hedef alan para talebine yönelik dolandırıcılık girişimlerine dair ihbarlar ulaşmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Sakın bu tuzağa düşmeyin! Bakanlık'tan kritik uyarı

Açıklamada, Ticaret Bakanlığının ismini ve kurumsal itibarını suistimal ederek yapılan bu tür eylemlerin tamamen hukuka aykırı olduğuna işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

Sakın bu tuzağa düşmeyin! Bakanlık'tan kritik uyarı

"Söz konusu teşebbüsler ivedilikle adli mercilere bildirilmektedir. Vatandaşlarımızın bu tür girişimlere kesinlikle itibar etmemeleri, herhangi bir mağduriyet yaşamamaları adına karşılaştıkları durumları derhal emniyet birimlerine ve Bakanlığımıza bildirmeleri büyük önem arz etmektedir."

https://x.com/ticaret/status/1953075376860664044

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ETİKETLER
#ticaret bakanlığı
#dolandırıcılık
#sosyal-medya
#Vatandaş Uyarısı
#Hukuka Aykırı
#Ekonomi
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