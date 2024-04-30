30 Nisan 2024 17:31 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 17:36
Temassız kart kullananlar dikkat! BDDK'dan işlemler için yeni karar
Kartlar ve mobil cihazlarla yapılan temassız işlemlerle ilgili yeni karar açıklandı.
Editör: Sevde Nur Demir / Kaynak: tgrthaber.com
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) bankalara gönderdiği yazıya göre temassız işlemler için yeni bir düzenlemeye gidildi.
YENİ DÜZENLEME
1 Temmuz 2022'de 750 liraya çıkarılan temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti, 2 yıl sonra güncellendi. Şifresiz işlem limiti, 1 Temmuz 2024'ten itibaren 1500 lira olacak.
Kaynak: tgrthaber.com