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Temassız ödemelerde yeni dönem... Yarından itibaren geçerli olacak 

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: TGRT Haber
30 Haziran 2024 18:44 - Güncelleme : 30 Haziran 2024 18:47
Temassız ödemelerde yeni dönem... Yarından itibaren geçerli olacak 

Kredi kartlarındaki temassız ödemede yeni dönem başlıyor. Yarından itibaren geçerli olacak yeni uygulamada limit artırılacak. İşte yeni limit... 

Kartlar ve mobil cihazlar üzerinden temas gerektirmeden gerçekleştirilen temassız ödemelerde şifresiz işlem limiti, pazartesi gününden itibaren 750 liradan 1.500 liraya yükseltildi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) bankalara gönderdiği yazıda, 1 Temmuz 2022 tarihinde 750 TL'ye çıkarılan temassız ödeme limiti, 2 yıl sonra yeniden güncellendiği belirtildi.

Temassız ödemelerde yeni dönem... Yarından itibaren geçerli olacak  - 1. Resim

Yarından itibaren (1 Temmuz 2024), şifresiz işlem limiti 1.500 lira olarak uygulanacak.

Kaynak: TGRT Haber
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