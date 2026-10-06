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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Simal Güdüm
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 18:59
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 18:59

Temerrüde düştükten sonra ne olur? Tera temerrüde düştü!

TERA Yatırım Bankası tarafından ihraç edilen 5 milyar TL nominal değerli finansman bonosunun vadesi gelen anapara ve kupon ödemesi gerçekleştirilemedi. Ödeme tutarının ihraççı tarafından aktarılmaması nedeniyle MKK üzerinden yapılamayan işlem, bankanın ilgili borçlanma aracı bakımından temerrüt durumuna düşmesine neden oldu. Peki temerrüde düştükten sonra ne olur? İşte TERA'nın ödemesinde yaşanan gelişmenin ayrıntıları ve temerrüdün sonuçları.

Avatar
Editor
 Simal Güdüm
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Temerrüde düştükten sonra ne olur? Tera temerrüde düştü!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.10.2026
saat ikonu 18:59
|
GÜNCELLEME:
06.10.2026
saat ikonu 18:59

Finans piyasalarında temerrüt gelişmesi gündeme geldi. TERA Yatırım Bankası tarafından ihraç edilen TRFTRYBE2614 ISIN kodlu özel sektör borçlanma aracının vadesi gelen anapara ve kupon ödemesi gerçekleştirilemedi. 5 milyar TL nominal değerli finansman bonosuna ilişkin ödemenin, ihraççı kuruluşun gerekli tutarı aktarmaması nedeniyle aracılığıyla yapılamaması sonrasında temerrüt süreci başladı. Yaşanan gelişmenin ardından temerrüde düşmenin ne anlama geldiği ve borçlu açısından hangi sonuçları doğurduğu merak konusu oldu.

TERA BANK TEMERRÜDE DÜŞTÜ

TERA Yatırım Bankası'nın ihraç ettiği TRFTRYBE2614 ISIN kodlu özel sektör borçlanma aracının 5 Ekim 2026 tarihli itfa ve kupon ödemesi gerçekleştirilemedi. MKK tarafından 'a yapılan bildirimde, ödemenin ihraççı kuruluşun gerekli tutarı aktarmaması nedeniyle MKK aracılığıyla gerçekleştirilemediği belirtildi.

Temerrüde düştükten sonra ne olur? Tera temerrüde düştü!

Söz konusu finansman bonosunun nominal büyüklüğü 5 milyar TL olarak kayıtlara geçti. 6 Nisan 2026'da başlayan 182 günlük vadeli ihraçta yıllık basit faiz oranı yüzde 42 olarak belirlenirken, dönemsel faiz oranı yüzde 20,94247 oldu. Bu oran üzerinden hesaplandığında vadesinde ödenmesi gereken faiz yaklaşık 1,05 milyar TL'ye ulaşıyor. Böylece anapara ve faiz dahil toplam yükümlülüğün yaklaşık 6,05 milyar TL olduğu hesaplanıyor.

TarihGelişmeTutar / Özellik
3 Nisan 2026Finansman bonosunun satışı tamamlandı5 milyar TL
6 Nisan 2026Vade başlangıcı182 gün
2 Ekim 2026Kayıt tarihiHak sahipleri belirlendi
5 Ekim 2026Anapara ve kupon ödeme tarihiYaklaşık 6,05 milyar TL
5 Ekim 2026Ödeme gerçekleştirilemediMKK bildirimi
6 Ekim 2026Temerrüt gelişmesi kamuoyunun gündemine geldiÖdeme süreci takip ediliyor

KAP kayıtlarına göre bono nitelikli yatırımcılara satıldı ve Borsa İstanbul'da işlem görme özelliğine sahipti. Tek kuponlu olarak ihraç edilen bononun hem kupon ödemesi hem de anapara itfası 5 Ekim 2026'da yapılacaktı.

TEMERRÜDE DÜŞMEK NEDİR?

Temerrüt, vadesi gelen bir borcun sözleşmede veya ilgili mevzuatta öngörülen zamanda yerine getirilmemesi durumunu ifade ediyor. Borcun niteliğine göre temerrüdün oluşması için yalnızca vadenin geçmesi yeterli olabileceği gibi alacaklının ihtarı da gerekebiliyor. Türk Borçlar Kanunu'nda borçlunun temerrüdü ve bunun sonuçlarına ilişkin hükümler bulunuyor. 

Temerrüde düştükten sonra ne olur? Tera temerrüde düştü!

TERA açısından gündeme gelen durum, belirli bir ödeme tarihine bağlanmış olan finansman bonosunun vadesinde ödenememesiyle ilgili. MKK'nın bildiriminde de ödeme işleminin, ihraççı kuruluşun ödeme tutarını aktarmaması nedeniyle gerçekleştirilemediği açıkça belirtildi. Bu nedenle söz konusu borçlanma aracı bakımından ödeme yükümlülüğünün zamanında yerine getirilmediği görülüyor.

Temerrüt, tek başına bir şirketin iflas ettiği anlamına gelmiyor. Bir borç veya yükümlülüğün vadesinde yerine getirilememesi temerrüt açısından değerlendirilirken, iflas çok daha farklı ve kapsamlı bir hukuki süreç anlamına geliyor. TERA'nın mevcut gelişmesi de öncelikle belirli bir borçlanma aracının ödeme yükümlülüğünün yerine getirilememesi çerçevesinde değerlendiriliyor.

TEMERRÜDE DÜŞTÜKTEN SONRA NE OLUR?

Bir borç temerrüde konu olduğunda, borcun niteliğine ve sözleşme hükümlerine bağlı olarak temerrüt faizi ve diğer mali sonuçlar gündeme gelebiliyor. Alacaklının uğradığı zararların talep edilmesi, yasal takip yollarına başvurulması veya sözleşmede öngörülen diğer hakların kullanılması mümkün olabiliyor. Ancak hangi yaptırımın uygulanacağı her olayın kendi sözleşmesi ve tabi olduğu özel mevzuat üzerinden belirleniyor.

Temerrüde düştükten sonra ne olur? Tera temerrüde düştü!

Borçlanma araçlarında ise yatırımcının vadesinde alması gereken anapara ve getirinin ödenmemesi doğrudan yatırımcının alacağını etkiliyor. TERA örneğinde 5 milyar TL nominal tutarlı bononun anapara itfası ile kupon ödemesi aynı ödeme tarihinde gerçekleştirilecekti. MKK'nın ödeme tutarının aktarılmadığını bildirmesiyle birlikte yatırımcıların söz konusu ödeme için beklemesi gereken yeni sürecin nasıl işleyeceği önem kazanıyor. 

TEMERRÜT FAİZİ VE EK BORÇ YÜKÜ NASIL OLUŞUR?

Temerrüdün en önemli sonuçlarından biri, borcun zamanında ödenmemesinden kaynaklanan ek mali yükümlülüklerin gündeme gelebilmesi. Uygulanacak faiz oranı borcun türüne, sözleşmeye ve ilgili mevzuata göre değişiyor. Ticari işlerde faiz konusunda özel düzenlemeler bulunurken, temerrüt faizinin uygulanması da ilgili hukuki çerçeve içerisinde değerlendiriliyor. 

TERA'nın ödemesi bakımından ise burada önemli olan nokta, 5 milyar TL'lik nominal tutarın zaten yüzde 42 yıllık basit faiz oranıyla ihraç edilmiş olması. KAP'taki ihraç bilgilerinde 182 günlük dönem için yüzde 20,94247 dönemsel faiz oranı yer alıyor. Bu nedenle 5 milyar TL anaparanın yanı sıra yaklaşık 1,05 milyar TL kupon getirisi bulunuyor ve toplam vade yükümlülüğü yaklaşık 6,05 milyar TL seviyesine ulaşıyor.

TERA'NIN DİĞER BORÇLANMA ARAÇLARI DA TAKİP EDİLİYOR

TERA Yatırım Bankası'nın borçlanma aracı ihraçları yalnızca 5 Ekim 2026 vadeli bono ile sınırlı değil. KAP kayıtlarında 6 Nisan 2026'da başlayan ve vadesi 5 Nisan 2027 olan başka bir 5 milyar TL nominal değerli finansman bonosu da bulunuyor. Bu araç 364 gün vadeli, yıllık yüzde 42 basit faizli ve tek kuponlu olarak ihraç edildi.

Banka ayrıca 29 Temmuz 2026'da 5,3 milyar TL nominal tutarlı yeni bir finansman bonosunun satışını tamamladı. 182 gün vadeli bu bonoda yıllık basit faiz yüzde 43 olarak belirlendi ve vade tarihi 27 Ocak 2027 olarak açıklandı. Dolayısıyla TERA'nın önümüzdeki dönemdeki borçlanma aracı ödeme takvimi de piyasalar tarafından yakından izlenecek. 

TERA'NIN ÖNE ÇIKAN BONO VADELERİ

  • TRFTRYBE2614: 5 milyar TL nominal tutar, 5 Ekim 2026 vade
  • TRFTRYB42711: 5 milyar TL nominal tutar, 5 Nisan 2027 vade
  • TRFTRYB12714: 5,3 milyar TL nominal tutar, 27 Ocak 2027 vade

TEMERRÜT İLE İFLAS AYNI ŞEY Mİ?

Temerrüde düşmek, borçlunun belirli bir borcunu vadesinde yerine getirememesi anlamına geliyor. İflas ise borçlunun alacaklılarının alacaklarının toplu şekilde tasfiyesine yönelik çok daha kapsamlı bir hukuki süreç ve temerrüt yaşanması tek başına iflas anlamına gelmiyor.

Bu nedenle TERA'nın 5 Ekim tarihli ödeme yükümlülüğünü yerine getirememesi doğrudan bankanın iflas ettiği anlamına gelmiyor. Mevcut gelişme, TRFTRYBE2614 kodlu finansman bonosunun anapara ve kupon ödemesinin gerçekleştirilememesiyle ilgili. Bundan sonraki süreçte ödemenin ne zaman ve hangi yöntemle yapılacağına ilişkin açıklamalar belirleyici olacak.

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#kap
#mkk
#Temerrüt
#Tera Yatırım Bankası
#Finansman Bonosu
#Ekonomi
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