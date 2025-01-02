Temerrüt faizi yükseltildi! Merkez Bankası'ndan yeni karar

02 Ocak 2025 11:54 - Güncelleme : 02 Ocak 2025 11:58

Mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranı artırıldı. Alacak tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarı da yükseldi. İşte yeni Merkez Bankası kararı.

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Merkez Bankası​ mal ve hizmet tedarikinde uygulanacak temerrüt faiz oranını yüzde 53,25'e çıkardı. Tebliğ, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

TEMERRÜT FAİZİ YÜZDE 53,25'E ÇIKTI

Ticari mal ve hizmet tedarikinde temerrüt faizi yükseltildi. Söz konusu oran 2024 yılı başında yüzde 48 olarak belirlenmişti. Yeni kararla birlikte mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde uygulanacak faiz oranı, yıllık yüzde 53,25'e çıktı.

Alacak tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarı da 1475 lira oldu. Bu tutar geçen sene 1310 lira idi.